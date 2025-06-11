Вважалося, що це неможливо: вчені вперше побачили світло, яке змінило Всесвіт

Астрономи вперше за допомогою наземного телескопа побачили мікрохвильове світло з найбільш ранньої епохи історії Всесвіту. Вона називається космічний світанок і почалася понад 13 млрд років тому, коли світло перших зірок назавжди змінило космос.

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Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal, пише Live Science.

Світло космічного світанку має довжину хвилі в міліметрах і надзвичайно тьмяне. Хоча деякі космічні телескопи змогли його бачити раніше, це не вдавалося зробити за допомогою наземних телескопів. Електромагнітне випромінювання в атмосфері Землі заглушає це світло.

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За словами вчених, вважалося, що це найбільш раннє світло Всесвіту неможливо побачити із Землі, але телескоп обсерваторії CLASS зміг побачити сліди, які залишили перші зірки на тлі світла Великого вибуху. Обсерваторія CLASS розташована на висоті 5 138 метрів в Андах на півночі Чилі. Її телескоп може виявляти мікрохвильове світло, яке виникло протягом першого мільярда років історії Всесвіту.

Протягом перших 380 000 років після того, як Всесвіт з'явився внаслідок Великого вибуху, космос був заповнений щільною хмарою електронів і світло не могло пройти крізь неї. Але потім Всесвіт охолов і розширювався, а електрони з'єдналися з протонами, щоб створити атоми водню.

Обсерваторія CLASS розташована на висоті 5 138 метрів в Андах на півночі Чилі. Її телескоп може виявляти мікрохвильове світло, яке виникло протягом першого мільярда років історії Всесвіту Фото: Futurism

Саме атоми водню дозволили мікрохвильовому світлу вільно переміщатися, таким чином космос заповнився реліктовим випромінюванням, залишковим світлом Великого вибуху. Також щільні хмари атомів водню почали стискатися під дією гравітації і з'явилися найперші зірки.

Світло цих зірок повторно іонізувало хмари газоподібного водню, що призвело до поділу електронів, і деякі з них стикалися з реліктовим випромінюванням. Воно стало поляризованим.

Сигнал від цієї поляризованої частини реліктового випромінювання дає змогу краще зрозуміти, як еволюціонував Всесвіт. Хоча раніше комічні телескопи спостерігали це світло, їхні дані містять багато фонового шуму.

Тепер же астрономи провели більш ретельне вивчення першого світла Всесвіту. Ці дані допоможуть вирішити деякі загадки раннього Всесвіту, наприклад, уточнити природу темної матерії, а також невловимих частинок нейтрино, яких трохи менше, ніж частинок світла фотонів.

Як уже писав Фокус, фізики вважають, що насправді Всесвіт почався не з Великого вибуху, а сталася інша подія.

Також Фокус писав про те, що вчені за допомогою космічного телескопа Вебб провели дослідження двох величезних планет, які обертаються навколо зірки схожої на Сонце. Астрономи не очікували побачити те, що дві планети, створені в одному середовищі, виглядають по-різному.