Ученые только сейчас разобрались, как работает парацетамол: ему уже больше 100 лет

Парацетамол является основным средством в домашних аптечках по всему миру, его используют против головной боли, температуры и менструальных болей. Этот препарат настолько распространен, что сложно поверить в то, что до сих пор ученые до конца не понимали особенности его работы.

Related video

Об этом сообщает IFL Science.

Невозможно одобрить лекарство без полного понимания механизма их действия. Во время клинических испытаний проверяется безопасность препарата, его побочные эффекты и эффективность. Но иногда, этого может оказаться недостаточно, чтобы до конца понять действие препарата.

Более 100 лет назад был создан парацетамол, его впервые синтезировали в 1878 году. Потребовались десятилетия, чтобы полностью раскрыть потенциал препарата. На сегодняшний день парацетамол можно купить как отдельное лекарство, также он используется как ингредиент в других формулах, к примеру, в лекарствах от простуды или гриппа. Парацетамол также подходит людям, которые по разным медицинским причинам не могут принимать аспирин.

На протяжении долго времени ученые полагали, что парацетамол напрямую воздействует на головной и спинной мозг. Новое же исследование, которое провела команда из Еврейского университета в Иерусалиме, показывает, что препарат также действует и за пределами мозга. Речь идет о периферических нервах, которые первыми обнаруживают боль.

Предыдущие исследования показывают, что основным фактором обезболивающих свойств парацетамола является метаболит N-арахидоноилфеноламин (AM404). Когда препарат попадает в организм, он сперва метаболизируется в печени, где преобразуется в AM404 с помощью фермента гидролазы амида жирных кислот (FAAH).

До недавнего времени было непонятно, как именно AM404 может помогать облегчить боль. Как оказалось, AM404 вырабатывается непосредственно в нервных окончаниях. После этого он отключает натриевые каналы, которые нужны для передачи болевых сигналов обратно в центральную нервную систему.

“Мы впервые показали, что AM404 действует непосредственно на нервы за пределами мозга. Это меняет все наше понимание того, как парацетамол борется с болью”, - говорит автор исследования профессор Александр Биншток.

Решение давней загадки может помочь создать препараты нового поколения. Используя способность AM404 целенаправленно воздействовать на болевые нейроны, можно будет разработать местные анестетики, которые избегают распространенных побочных эффектов, таких как мышечная слабость.

Напомним, ежедневное принятие аспирина понижает риск развития диабета. По заявлениям ученых, новое исследование представило взгляд на неожиданную положительную сторону спорного лекарства, в очередной раз подлив масла в огонь разогряченных дискуссий.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.