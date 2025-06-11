Вчені тільки зараз розібралися, як працює парацетамол: йому вже понад 100 років

Парацетамол є основним засобом у домашніх аптечках по всьому світу, його використовують проти головного болю, температури та менструального болю. Цей препарат настільки поширений, що складно повірити в те, що досі вчені до кінця не розуміли особливості його роботи.

Related video

Про це повідомляє IFL Science.

Неможливо схвалити ліки без повного розуміння механізму їхньої дії. Під час клінічних випробувань перевіряється безпека препарату, його побічні ефекти та ефективність. Але іноді, цього може виявитися недостатньо, щоб до кінця зрозуміти дію препарату.

Понад 100 років тому було створено парацетамол, його вперше синтезували 1878 року. Знадобилися десятиліття, щоб повністю розкрити потенціал препарату. На сьогодні парацетамол можна купити як окремі ліки, також його використовують як інгредієнт в інших формулах, наприклад, у ліках від застуди або грипу. Парацетамол також підходить людям, які з різних медичних причин не можуть приймати аспірин.

Протягом довгого часу вчені вважали, що парацетамол безпосередньо впливає на головний і спинний мозок. Нове ж дослідження, яке провела команда з Єврейського університету в Єрусалимі, показує, що препарат також діє і за межами мозку. Йдеться про периферичні нерви, які першими виявляють біль.

Попередні дослідження показують, що основним фактором знеболювальних властивостей парацетамолу є метаболіт N-арахідоноілфеноламін (AM404). Коли препарат потрапляє в організм, він спершу метаболізується в печінці, де перетворюється на AM404 за допомогою ферменту гідролази аміду жирних кислот (FAAH).

До недавнього часу було незрозуміло, як саме AM404 може допомагати полегшити біль. Як виявилося, AM404 виробляється безпосередньо в нервових закінченнях. Після цього він відключає натрієві канали, які потрібні для передавання больових сигналів назад у центральну нервову систему.

"Ми вперше показали, що AM404 діє безпосередньо на нерви за межами мозку. Це змінює все наше розуміння того, як парацетамол бореться з болем", — каже автор дослідження професор Олександр Біншток.

Вирішення давньої загадки може допомогти створити препарати нового покоління. Використовуючи здатність AM404 цілеспрямовано впливати на больові нейрони, можна буде розробити місцеві анестетики, які уникають поширених побічних ефектів, таких як м'язова слабкість.

Нагадаємо, щоденне вживання аспірину знижує ризик розвитку діабету. За заявами вчених, нове дослідження представило погляд на несподіваний позитивний бік спірних ліків, вкотре підливши масла у вогонь розпалених дискусій.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.