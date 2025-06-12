Самый странный сейсмический регион в мире: большинство "трещин Земли" в нем "просрочены"

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении разломов Калифорнии — данные указывают на то, что почти половина из них на самом деле являются «просроченными» в сравнении с землетрясениями в остальном мире.

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Об этом говорится в журнале JGR Solid Earth, пишет Live Science.

Калифорния — странный сейсмический регион, поскольку разломы штата с большей вероятностью будут "просроченными" в сравнении с разломами в других частях земного шара.

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Длинная геологическая история разломов

Исследование этого феномена может помочь геологам более точно рассчитать, когда разломы разрушатся и вызовут землетрясения, в том числе и в Калифорнии. В новом исследовании команда из Национальной обсерватории Афин в Греции сосредоточились на изучении интервалов повторяемости между землетрясениями в разломах с длительной геологической историей их разрывов.

По словам ведущего автора исследования Василики Муслопулу, ученые использовали записи для расчета вероятности будущего землетрясения на разломе, сравнивая время с момента последнего известного крупного землетрясения со средним временем между двумя крупными землетрясениями на разломе за всю историю. Если породы разлома показывают признаки разрыва каждые 150 лет, а с момента последнего землетрясения прошло 200 лет, то землетрясение считается "запоздалым".

Место "просроченных" разломов

Результаты исследования показывают, что многие из разломов Калифорнии, включая южную часть Сан-Андреас, являются "запоздалыми". В своем исследовании ученые сравнили запоздалую картину с закономерностями в других точках земного шара.

Команда собрала записи из штата и четырех других регионов, подверженных землетрясениям:

Японии;

Греции;

Новой Зеландии;

провинция Бассейны и Хребты, охватывающая часть Невады, Юты, Аризоны и северо-западной Мексики.

Отметим, что эти геологические записи получены из траншей, вырытых в линиях разломов, чтобы исследователи могли видеть, когда и где земля разрушалась в прошлом. Результаты исследования показывают, что около 45% разломов Калифорнии являются "просроченными" в сравнении со средней продолжительностью сейсмического цикла. Для сравнения, разломы в остальном мире являются ранними — менее 20% были просрочены в каждом из других изученных регионов.

Опасность "просроченных" разломов

По словам Муслопулу, это может стать проблемой, так как данные о землетрясениях в Калифорнии поступают в модели сейсмического прогнозирования для разломов по всему миру. Это означает, что модели могут быть искажены текущими моделями выбросов Калифорнии.

Теперь ученые считают, что для лучшего понимания разломов в глобальном масштабе исследователи могут использовать пошедшее время между историческим разрывом и их предпоследними событиями, а вовсе не время, прошедшее с момента последнего землетрясения. Этот метод лучше всего предсказывает модели землетрясений, которые фактически наблюдаются в разломах за пределами Калифорнии.

По словам исследователей, основная причина, почему Калифорния является аномалией землетрясений, заключается в том, что калифорнийские разломы являются быстро скользящими — простыми словами, быстро перемещаются и регулярно генерируют землетрясения. Такая относительно частая повторяемость землетрясений означает, что есть хорошая историческая и геологическая летопись землетрясений на этих разломах. Для сравнения, медленные разломы, генерирующие землетрясения каждые 10 000 лет, предоставляет слишком мало исторических данных.

Отметим, что сегодня Калифорния находится в периоде затишья, однако, как полагают ученые, это не продлится долго. Никто не знает, что движет этими моделями, но они могут быть связаны с гигантской зоной субдукции у побережья Калифорнии, где дно Тихого океана стирается под североамериканским континентом.

Ранее Фокус писал о том, что катастрофическое землетрясение в 9 баллов может начаться в любую минуту: его вызовет разлом Земли.