Найдивніший сейсмічний регіон у світі: більшість "тріщин Землі" в ньому "прострочені"

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні розломів Каліфорнії — дані вказують на те, що майже половина з них насправді є "протермінованими" порівняно із землетрусами в решті світу.

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Про це йдеться в журналі JGR Solid Earth, пише Live Science.

Каліфорнія — дивний сейсмічний регіон, оскільки розломи штату з більшою ймовірністю будуть "простроченими" порівняно з розломами в інших частинах земної кулі.

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Довга геологічна історія розломів

Дослідження цього феномена може допомогти геологам точніше розрахувати, коли розломи зруйнуються і спричинять землетруси, зокрема і в Каліфорнії. У новому дослідженні команда з Національної обсерваторії Афін у Греції зосередилися на вивченні інтервалів повторюваності між землетрусами в розломах із тривалою геологічною історією їхніх розривів.

За словами провідної авторки дослідження Васіліки Муслопулу, вчені використовували записи для розрахунку ймовірності майбутнього землетрусу на розломі, порівнюючи час з моменту останнього відомого великого землетрусу із середнім часом між двома великими землетрусами на розломі за всю історію. Якщо породи розлому показують ознаки розриву кожні 150 років, а з моменту останнього землетрусу минуло 200 років, то землетрус вважається "запізнілим".

Місце "прострочених" розломів

Результати дослідження показують, що багато розломів Каліфорнії, включно з південною частиною Сан-Андреас, є "запізнілими". У своєму дослідженні вчені порівняли запізнілу картину із закономірностями в інших точках земної кулі.

Команда зібрала записи зі штату і чотирьох інших регіонів, схильних до землетрусів:

Японії;

Греції;

Нової Зеландії;

провінція Басейни й Хребти, що охоплює частину Невади, Юти, Аризони й північно-західної Мексики.

Зазначимо, що ці геологічні записи отримані з траншей, виритих у лініях розломів, щоб дослідники могли бачити, коли та де земля руйнувалася в минулому. Результати дослідження показують, що близько 45% розломів Каліфорнії є "простроченими" порівняно із середньою тривалістю сейсмічного циклу. Для порівняння, розломи в решті світу є ранніми — менш ніж 20% були прострочені в кожному з інших вивчених регіонів.

Небезпека "прострочених" розломів

За словами Муслопулу, це може стати проблемою, оскільки дані про землетруси в Каліфорнії надходять у моделі сейсмічного прогнозування для розломів по всьому світу. Це означає, що моделі можуть бути спотворені поточними моделями викидів Каліфорнії.

Тепер учені вважають, що для кращого розуміння розломів у глобальному масштабі дослідники можуть використовувати час, що минув, між історичним розривом і їхніми передостанніми подіями, а зовсім не час, що минув з моменту останнього землетрусу. Цей метод найкраще передбачає моделі землетрусів, які фактично спостерігаються в розломах за межами Каліфорнії.

За словами дослідників, основна причина, чому Каліфорнія є аномалією землетрусів, полягає в тому, що каліфорнійські розломи є швидко ковзаючими — простими словами, швидко переміщуються і регулярно генерують землетруси. Така відносно часта повторюваність землетрусів означає, що є гарний історичний і геологічний літопис землетрусів на цих розломах. Для порівняння, повільні розломи, що генерують землетруси кожні 10 000 років, надають занадто мало історичних даних.

Зазначимо, що сьогодні Каліфорнія перебуває в періоді затишшя, однак, як вважають учені, це не триватиме довго. Ніхто не знає, що рухає цими моделями, але вони можуть бути пов'язані з гігантською зоною субдукції біля узбережжя Каліфорнії, де дно Тихого океану стирається під північноамериканським континентом.

Раніше Фокус писав про те, що катастрофічний землетрус у 9 балів може початися в будь-яку хвилину: його спричинить розлом Землі.