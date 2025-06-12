Щенки из ледникового периода возрастом 14 000 лет оказались вовсе не тем, что все думали: кто они

Более 10 лет назад щенки были извлечены из вечной мерзлоты и поразили ученых тем, что прекрасно сохранились. Изначально исследователи приняли их за первых одомашненных собак, но новое исследование показывает, что это совсем не так.

Related video

Об этом говорится Quaternary Research, пишет IFLScience.

Один из щенков Тумата был извлечен из вечной мерзлоты в 2011 году охотниками за бивнями мамонта из Тумата — отдаленной деревни в Северной Сибири. Другой был обнаружен во время раскопок того же места в 2015 году.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Щенки возрастом 14 000 лет

Когда останки были извлечены из вечной мерзлоты Сибири, они удивили ученых своим внешним видом — невероятно хорошо сохранились. Изначально ученые приняли их за первых одомашненных собак, однако новое исследование показывает, что это не совсем так: на самом деле из вечной мерзлоты были извлечены волки. Еще более примечательно то, что эти щенки ледникового периода похоже питались шерстистыми носорогами — неожиданно грозной добычей для небольшой собаки.

Новое исследование было проведено международной группой ученых во главе с Йоркским университетом — ученые получили возможность изучить образцы, открыв некоторые удивительные откровения об их жизни. Генетический анализ показал, что детеныши были самками из одного помета, который жил около 14 000 лет назад. На основании их зубов предполагается, что они умерли в возрасте всего семи-девяти недель.

Секрет одомашнивания собак

Тела ледниковых щенков были обнаружены учеными в слоях почвы с костями шерстистых мамонтов — некоторые из них, вероятно, были сожжены и разрезаны людьми. Это повысило вероятность того, что щенки имели тесную связь с людьми, возможно, как ранние домашние собаки или волки, которые учились оставаться рядом с человеческой деятельностью ради еды на начальных этапах одомашнивания.

Анализ ДНК также показал, что детеныши, скорее всего, принадлежали к популяции волков, которая в конечном итоге вымерла и имела мало общего с современными одомашненными собаками. Еще одним фактором, указывающим на одомашнивание, стала черная шерсть животных — отличительная окраска, вызванная генетической мутацией, которая встречается только у современных собак. Однако, похоже, щенки тумат были исключением.

По словам автора нового исследования Энн Катрин Рунге, результаты их с коллегами работы указывают на то, что животные почти наверняка являлись волками, а не ранними одомашненными собаками. Это помогает ученым приблизиться к пониманию окружающей среды в то время, как жили эти животные и насколько удивительно они похожи на волков.

Большая натяжка: один из волчат-детенышей обнаружен недалеко от Тумата Фото: Sergey Fedorov

Крохотные грозные охотники

Не менее удивительным открытием оказалось и то, что ученые обнаружили в содержимом желудке щенков. Наряду с доказательствами наличия растений, в их кишечнике были обнаружены ткани шерстистого носорога, вымершего вида с рогами, который обитал на севере Евразии во время ледникового периода.

По словам другого автора исследования с кафедры археологии Йоркского университета, доктора Натана Уэйлса, охота на животных такого размера, как шерстистые носороги, даже детеныши, предполагает, что взрослые волки, вероятно, были крупнее тех, которых мы знаем сегодня.

Ранее Фокус писал о том, что ученые "воскресили" червей, проспавших в вечной мерзлоте последние 46 000 лет.