Цуценята з льодовикового періоду віком 14 000 років виявилися зовсім не тим, що всі думали: хто вони

Понад 10 років тому цуценята були витягнуті з вічної мерзлоти й вразили вчених тим, що прекрасно збереглися. Спочатку дослідники прийняли їх за перших одомашнених собак, але нове дослідження показує, що це зовсім не так.

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Про це йдеться Quaternary Research, пише IFLScience.

Одне з цуценят Тумата було витягнуто з вічної мерзлоти 2011 року мисливцями за бивнями мамонта з Тумата — віддаленого села в Північному Сибіру. Іншого було виявлено під час розкопок того ж місця 2015 року.

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Цуценята віком 14 000 років

Коли останки були витягнуті з вічної мерзлоти Сибіру, вони здивували вчених своїм зовнішнім виглядом — неймовірно добре збереглися. Спочатку вчені прийняли їх за перших одомашнених собак, проте нове дослідження показує, що це не зовсім так: насправді з вічної мерзлоти були витягнуті вовки. Ще більш примітно те, що ці цуценята льодовикового періоду схоже харчувалися шерстистими носорогами — несподівано грізною здобиччю для невеликого собаки.

Нове дослідження було проведене міжнародною групою вчених на чолі з Йоркським університетом — вчені отримали можливість вивчити зразки, відкривши деякі дивовижні одкровення про їхнє життя. Генетичний аналіз показав, що дитинчата були самками з одного посліду, який жив близько 14 000 років тому. На підставі їхніх зубів припускається, що вони померли у віці всього семи-дев'яти тижнів.

Секрет одомашнення собак

Тіла льодовикових цуценят були виявлені вченими в шарах ґрунту з кістками шерстистих мамонтів — деякі з них, ймовірно, були спалені й розрізані людьми. Це підвищило ймовірність того, що цуценята мали тісний зв'язок з людьми, можливо, як ранні домашні собаки або вовки, які вчилися залишатися поруч з людською діяльністю заради їжі на початкових етапах одомашнення.

Аналіз ДНК також показав, що дитинчата, найімовірніше, належали до популяції вовків, яка зрештою вимерла і мала мало спільного з сучасними одомашненими собаками. Ще одним фактором, що вказує на одомашнення, стала чорна шерсть тварин — характерне забарвлення, спричинене генетичною мутацією, що трапляється тільки в сучасних собак. Однак, схоже, цуценята тумат були винятком.

За словами автора нового дослідження Енн Катрін Рунге, результати їхньої з колегами роботи вказують на те, що тварини майже напевно були вовками, а не ранніми одомашненими собаками. Це допомагає вченим наблизитися до розуміння довкілля в той час, як жили ці тварини та наскільки дивно вони схожі на вовків.

Велика натяжка: одне з вовченят-дитинчат виявлено недалеко від Тумата Фото: Sergey Fedorov

Крихітні грізні мисливці

Не менш дивовижним відкриттям виявилося і те, що вчені виявили у вмісті шлунка цуценят. Поряд із доказами наявності рослин, у їхньому кишківнику було виявлено тканини шерстистого носорога, вимерлого виду з рогами, який мешкав на півночі Євразії під час льодовикового періоду.

За словами іншого автора дослідження з кафедри археології Йоркського університету, доктора Натана Вейлса, полювання на тварин такого розміру, як шерстисті носороги, навіть дитинчата, припускає, що дорослі вовки, ймовірно, були більшими за тих, яких ми знаємо сьогодні.

Раніше Фокус писав про те, що вчені "воскресили" черв'яків, які проспали у вічній мерзлоті останні 46 000 років.