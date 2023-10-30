Пробудження зомбі. Вчені "воскресили" черв'яків, які проспали у вічній мерзлоті останні 46 000 років

Цікаві тварюки існували за часів шерстистих мамонтів, а потім провели в сплячці останні майже 50 тисяч років, тепер вони прокинулися.

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Нематоди, також відомі як круглі черв'яки, є одними з небагатьох організмів, здатних виживати в таких екстремальних умовах протягом тривалого періоду часу. Відомо, що для цього вони входять у стан невизначеності, званий "криптобіоз", у якому всі вимірювані біологічні метаболічні процеси фактично зупиняються доти, доки умови навколишнього середовища не стануть більш гостинними, пише IFLScience.

У 2018 році вченим уже вдавалося повернути до життя стародавніх черв'яків, які пробули в сплячці останні 42 000 років. Тепер дослідники заявили про те, що їм вдалося повернути до життя стародавніх черв'яків, які останні 46 000 років провели в сплячці у вічній мерзлоті Сибіру.

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Радіовуглецевий аналіз показав, що ці крихітні тварини ожили після тривалого сну, який, як припускають дослідники, почався в пізньому плейстоцені — приблизно від 45 839 до 47 769 років тому. Автори дослідження зазначають, що ці мікроскопічні істоти, які жили за часів шерстистих мамонтів, не тільки навдивовижу витривалі, а й належать до раніше невідомого науці виду, що отримав назву Panagrolaimus kolymaensis.

Зазначимо, що у світі не так багато тварин, здатних пережити ці екстремальні умови, до них відносяться невмирущі тихоходки та коловертки. Ще одним дивовижним прикладом є бактеріальна спора, що збереглася в бурштині від 25 до 40 мільйонів років.

Під час останнього дослідження, вчені виявили круглих черв'яків P. Kolymaensis на глибині близько 40 метрів у вічній мерзлоті на березі річки Колима на північному сході Сибіру. Відомо, що мерзлий ґрунт у цих краях приховує в собі безліч стародавніх і несподіваних знахідок. Раніше вчені вже виявили тут архаїчну ДНК, стародавні віруси й тушу цілого ведмедя, яка відмінно збереглася.

Команда провела радіовуглецевий аналіз і виявила, що стародавні черв'яки належать до пізнього плейстоцену. Далі вчені провели геномний аналіз і виявили, що перед ними абсолютно новий вид.

Дослідники вирощували понад 100 поколінь черв'яків, а потім порівняли їхній геном із геномом одного з їхніх родичів, які живуть нині (Caenorhabditis elegans), — їм удалося виявити спільні гени, що відповідають за криптобіоз.

Автори дослідження сподіваються, що результати дослідження і подальші вивчення дадуть змогу краще зрозуміти механізми, що лежать в основі загадкового стану, який дає змогу зберігатися тканинам протягом десятків тисяч років. Крім того, вчені сподіваються дізнатися, чи існує верхня межа — тобто, як довго нематоди здатні перебувати в стані сну.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили "черв'яків-зомбі", які харчуються на дні океану кістками тварин.