Великан с огромными ногами: ученые нашли 2000-летний ботинок (фото)

Археологи нашли огромный кожаный ботинок во время раскопок на дне оборонительного рва в римском форте на севере Англии. Эксперты считают, что этой находке около 2 тыс. лет.

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Обувь и другие кожаные изделия были найдены в форте Магна, они предоставили ценную информацию о том, как жили люди того времени, пишет Live Science.

“Обувь – это очень личная вещь, она позволяет вам по-настоящему соприкоснуться с людьми, которые жили в форте”, - написал один из волонтеров на раскопках Магна.

После того, как была построен Вал Адриана около 122 года до н.э., чтобы обозначить северную границу Римской империи, римская армия также захватила укрепила небольшие форты Британии. Форт Магна, который также известен как Карворан, был одним из захваченных фортов. Он располагался примерно в 11 км от большого римского вспомогательного форта Виндоланды. Этот форт стал хорошо известен благодаря найденным там табличкам для письма, которые отлично сохранились.

Частично сохранившийся римский ботинок Фото: The Vindolanda Trust

Совсем недавно археологи перешли к раскопкам оборонительных рвов, насыпей и валов за северной стеной Магны. Старший археолог проекта Магна Рэйчел Фрейм говорит, что на дне одного из рвов нашли так называемый “ломатель лодыжек” – узкую и глубокую траншею, которая была скрыта под водой. Наступая в такую траншею, вражеские солдаты ломали лодыжки.

На дне этой траншеи археологи и волонтеры нашли два ботинка и лоскуты кожи, которые сохранились на протяжении столетий благодаря бескислородной среде.

“Это действительно многообещающая находка для наших будущих раскопок. Находка дает нам хорошее представление о том, как изготавливалась римская обувь. Для изготовления подошвы использовалось несколько слоев кожи, скрепленных ремешками, строчками и гвоздями”, - говорит Фрейм.

Один ботинок сохранился только частично, в которой уцелела только часть каблука и гвозди на подошве. Поскольку в нем отсутствовал носок, сложно было понять размер ноги владельца ботинка.

Но второй ботинок оказался целым и сразу же привлек внимание археологов своим гигантским размером. Длина подошвы составляла 32 сантиметра, что эквивалентно мужской обуви размера 48,5.

Теперь обувь и другие артефакты будут изучены экспертами, которые попытаются узнать больше о том, кто могу носить гигантскую обувь, и кто жил в Магне во время Римской империи.

Напомним, немецкие археологи нашли 2000-летнюю сандалию. Вблизи древнеримского военного лагеря ученые нашли неопределенный кусок металла, покрытый коррозией. Однако во время исследования он оказался непростым артефактом.