Велетень із величезними ногами: вчені знайшли 2000-річний черевик (фото)

Археологи знайшли величезний шкіряний черевик під час розкопок на дні оборонного рову в римському форті на півночі Англії. Експерти вважають, що цій знахідці близько 2 тис. років.

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Взуття та інші шкіряні вироби були знайдені в форті Магна, вони надали цінну інформацію про те, як жили люди того часу, пише Live Science.

"Взуття — це дуже особиста річ, воно дає вам змогу по-справжньому доторкнутися до людей, які жили у форті", — написав один із волонтерів на розкопках Магна.

Після того, як було побудовано Вал Адріана близько 122 року до н.е., щоб позначити північний кордон Римської імперії, римська армія також захопила укріпила невеликі форти Британії. Форт Магна, який також відомий як Карворан, був одним із захоплених фортів. Він розташовувався приблизно за 11 км від великого римського допоміжного форту Віндоланди. Цей форт став добре відомим завдяки знайденим там табличкам для письма, які чудово збереглися.

Частково збережений римський черевик Фото: The Vindolanda Trust

Зовсім недавно археологи перейшли до розкопок оборонних ровів, насипів і валів за північною стіною Магни. Старша археологиня проєкту Магна Рейчел Фрейм каже, що на дні одного з ровів знайшли так званий "ламач щиколоток" — вузьку і глибоку траншею, яка була прихована під водою. Наступаючи в таку траншею, ворожі солдати ламали щиколотки.

На дні цієї траншеї археологи та волонтери знайшли два черевики і клапті шкіри, які збереглися протягом століть завдяки безкисневому середовищу.

"Це дійсно багатообіцяюча знахідка для наших майбутніх розкопок. Знахідка дає нам гарне уявлення про те, як виготовлялося римське взуття. Для виготовлення підошви використовували кілька шарів шкіри, скріплених ремінцями, рядками і цвяхами", — каже Фрейм.

Один черевик зберігся лише частково, в якій уціліла тільки частина каблука і цвяхи на підошві. Оскільки в ньому був відсутній носок, складно було зрозуміти розмір ноги власника черевика.

Але другий черевик виявився цілим і відразу ж привернув увагу археологів своїм гігантським розміром. Довжина підошви становила 32 сантиметри, що еквівалентно чоловічому взуттю розміру 48,5.

Тепер взуття та інші артефакти вивчатимуть експерти, які спробують дізнатися більше про те, хто міг носити гігантське взуття, і хто жив у Магне під час Римської імперії.

Нагадаємо, німецькі археологи знайшли 2000-річну сандаллю. Поблизу давньоримського військового табору вчені знайшли невизначений шматок металу, вкритий корозією. Однак під час дослідження він виявився непростим артефактом.