Одну из планет Солнечной системы можно озеленить: названы три простых этапа

Терраформирование других планет Солнечной системы долгое время оставалось в области научной фантастики. С развитием технологий, эта идея теперь кажется не настолько невозможной, поэтому ученые составили простой план того, как люди могли бы совершить такой монументальный инженерный подвиг.

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По словам авторов нового исследования их план сводится к трем простым шагам, пишет Futurism.

“Тридцать лет назад терраформирование Марса было не просто сложным — это было невозможно. Но новые технологии, такие как Starship и синтетическая биология, теперь сделали это реальной возможностью”, - говорит генеральный директор Pioneer Labs и ведущий автор исследования Эрика ДеБенедиктис.

Согласно последним исследованиям, ученые знают, что на Марсе находятся огромные запасы льда, в которых содержится достаточно воды, чтобы сформировать достаточно глубокий океан. Запасы марсианского льда могут начать таять, если средняя температура на планете повысится как минимум на 30 градусов по Цельсию.

Исходя из этих данных, первым шагом может стать использование солнечных парусов в качестве зеркал, чтобы сфокусировать солнечный свет на Марсе. Вместе с этим в марсианской атмосфере будет необходимо распылить аэрозоли, чтобы ускорить парниковый эффект. Также ученые предлагают покрыть поверхность планеты кремниевыми аэрогелями, эти частицы смогут помочь локальному нагреванию.

Все эти шаги вместе смогут поднять температуру на Марсе до необходимой отметки за столетие.

Следующим шагом станет применение анаэробных существ, которые могут выживать в очень суровых условиях: экстремофилах. Вероятно, придется генетически модифицировать эти организмы, чтобы они смогли выдержать низкое давление Марсе и его температуры.

По мере того, как древние ледники будут оттаивать, первые водоемы на поверхности будут представлять собой чрезвычайно соленые рассолы. В них смог выжить многие земные микробы. Как только эти микробные существа укрепятся, они начнут работать над реформированием химии планеты и заложат основу для экосистемы, производящей пищу.

Третий шаг терраформирования Марса является самым долгим, а также самым амбициозным. Людям придется укрепить марсианскую атмосферу, чтобы она смогла поддерживать жизнь. Для этого понадобится создать на Марсе атмосферу с содержанием кислорода и атмосферным давлением не менее 100 миллибар.

Сперва этого можно было бы достичь под 100-метровыми защитными куполами. За пределами этих сред обитания распространение растительной жизни пассивно вносило бы кислород в атмосферу — но этот процесс сам по себе занял бы тысячелетие. Этот процесс можно существенно ускорить за счет высвобождения кислорода из талой воды, но для этого необходимы дополнительные исследования, чтобы узнать точно: есть ли на Марсе все необходимые для этого материалы.

“Мы знаем, что Марс был обитаем в прошлом, на основе данных, полученных с марсоходов, поэтому озеленение Марса можно рассматривать как конечную задачу по восстановлению окружающей среды”, - говорит соавтор исследования Эдвин Кайт.

Но прежде, чем перейти к терраформированию Марса, необходимо поднять серьезные этические и научные вопросы. К примеру, нет ли жизни на Красной планете в наши дни?

“Если мы решим терраформировать Марс, то мы действительно изменим его способами, которые могут быть обратимыми или необратимыми. Марс — это отдельная планета со своей собственной историей. Когда мы проводим терраформирование, то у нас фактически больше нет возможности ее изучать, и мы можем потерять знания о том, как формируются и развиваются планеты”, - подытожили ученые.

Напомним, ученые придумали способ, как сделать Марс пригодным для жизни. Авторы исследования считают, что превратить Марс в более гостеприимную планету проще, чем может показаться.