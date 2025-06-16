Одну з планет Сонячної системи можна озеленити: названо три простих етапи

Тераформування інших планет Сонячної системи довгий час залишалося в галузі наукової фантастики. З розвитком технологій, ця ідея тепер здається не настільки неможливою, тому вчені склали простий план того, як люди могли б здійснити такий монументальний інженерний подвиг.

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За словами авторів нового дослідження, їхній план зводиться до трьох простих кроків, пише Futurism.

"Тридцять років тому тераформування Марса було не просто складним — це було неможливо. Але нові технології, як-от Starship і синтетична біологія, тепер зробили це реальною можливістю", — каже генеральний директор Pioneer Labs і провідний автор дослідження Еріка ДеБенедіктіс.

Згідно з останніми дослідженнями, вчені знають, що на Марсі знаходяться величезні запаси льоду, в яких міститься достатньо води, щоб сформувати досить глибокий океан. Запаси марсіанського льоду можуть почати танути, якщо середня температура на планеті підвищиться щонайменше на 30 градусів за Цельсієм.

Виходячи з цих даних, першим кроком може стати використання сонячних вітрил як дзеркал, щоб сфокусувати сонячне світло на Марсі. Разом із цим у марсіанській атмосфері буде необхідно розпорошити аерозолі, щоб прискорити парниковий ефект. Також вчені пропонують покрити поверхню планети кремнієвими аерогелями, ці частинки зможуть допомогти локальному нагріванню.

Усі ці кроки разом зможуть підняти температуру на Марсі до необхідної позначки за століття.

Наступним кроком стане застосування анаеробних істот, які можуть виживати в дуже суворих умовах: екстремофілів. Імовірно, доведеться генетично модифікувати ці організми, щоб вони змогли витримати низький тиск Марсу та його температури.

У міру того, як стародавні льодовики будуть відтавати, перші водойми на поверхні будуть являти собою надзвичайно солоні розсоли. У них змогло вижити багато земних мікробів. Щойно ці мікробні істоти зміцняться, вони почнуть працювати над реформуванням хімії планети та закладуть основу для екосистеми, що виробляє їжу.

Третій крок тераформування Марса є найдовшим, а також найамбітнішим. Людям доведеться зміцнити марсіанську атмосферу, щоб вона змогла підтримувати життя. Для цього знадобиться створити на Марсі атмосферу із вмістом кисню та атмосферним тиском щонайменше 100 мілібар.

Спершу цього можна було б досягти під 100-метровими захисними куполами. За межами цих середовищ існування поширення рослинного життя пасивно вносило б кисень в атмосферу — але цей процес сам по собі зайняв би тисячоліття. Цей процес можна істотно прискорити за рахунок вивільнення кисню з талої води, але для цього необхідні додаткові дослідження, щоб дізнатися точно: чи є на Марсі всі необхідні для цього матеріали.

"Ми знаємо, що Марс був населеним у минулому, на основі даних, отриманих з марсоходів, тому озеленення Марса можна розглядати як кінцеве завдання з відновлення навколишнього середовища", — каже співавтор дослідження Едвін Кайт.

Але перш ніж перейти до тераформування Марса, необхідно порушити серйозні етичні та наукові питання. Наприклад, чи немає життя на Червоній планеті в наші дні?

"Якщо ми вирішимо тераформувати Марс, то ми справді змінимо його у способи, які можуть бути оборотними або незворотними. Марс — це окрема планета зі своєю власною історією. Коли ми проводимо тераформування, то у нас фактично більше немає можливості її вивчати, і ми можемо втратити знання про те, як формуються і розвиваються планети", — підсумували вчені.

Нагадаємо, вчені придумали спосіб, як зробити Марс придатним для життя. Автори дослідження вважають, що перетворити Марс на більш гостинну планету простіше, ніж може здатися.