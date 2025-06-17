"Зеркальная жизнь" грозит всему живому на Земле: дикий эксперимент может вызвать конец света

Группа ведущих ученых мира призывает немедленно прекратить опасные исследования, которые представляют собой “чрезвычайную, потенциально экзистенциональную угрозу” для жизни на Земле. Эксперты забили тревогу во время мероприятия в Париже, посвященному созданию искусственных “зеркальных бактерий”.

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Большинство молекул, из которых строится сама жизнь, существуют в двух формах, каждая из которых является зеркальным отражением другой. По словам ученых, ДНК всех живых организмов состоит из так называемых “правых” нуклеотидов, а белки состоят из “левых” аминокислот. Некоторые ученые хотят проверить, что произойдет, если создать зеркальные молекулы, которые нарушат этот естественный порядок, пишет Express.

Другие же ученые обеспокоены тем, что подобные эксперименты могут таить серьезную опасность, которая будет иметь разрушительные последствия для всего человечества.

Некоторое время назад более 30 ученых, включая двух Нобелевских лауреатов, подписали обращение, в котором призывают никогда не создавать “зеркальную жизнь”. На ранее упомянутом собрании в Институте Пастера в Париже, микробиолог и иммунолог из Стэнфордского университета Дэвид Релман заявил, что человечество должно быть “обеспокоенным возможностью чрезвычайной, потенциально экзистенциальной угрозы”.

“Существует сценарий, в котором будущий зеркальный организм станет широко распространенным инвазивным видом и вытеснит, а также нарушит многие критически важные экосистемы по всей планете, включая нашу собственную”, - говорит Релман.

Эксперты прогнозируют, что искусственная зеркальная жизнь будет создана не менее чем через десятилетие, если усилия в этом направлении продолжатся.

В это же время, сторонники “зеркальной жизни” говорят, что это могло бы вылечить хронические или трудно поддающиеся лечению болезни. Противники же этой идеи опасаются, что такую искусственную жизнь будет крайне трудно сдержать.

Дэвид Бикард, глава синтетической биологии Института Пастера, сказал, что зеркальные микробы могут оказаться не апокалиптическими и, возможно, когда-то существовали, прежде чем вымерли.

“Неизвестно много. И я согласен, что есть также сценарий, в котором это катастрофическое событие”, - добавил ученый.

Зеркальная жизнь

Зеркальная жизнь — это гипотетическая форма жизни, основанная на молекулах с обратной хиральностью по сравнению с земной. На Земле все живые организмы используют молекулы определённой "рукости": аминокислоты левые (L-формы), а сахара — правые (D-формы). Зеркальная жизнь, наоборот, использовала бы правые аминокислоты и левые сахара. Такие организмы были бы биохимически несовместимы с земной жизнью, хотя в остальном могли бы напоминать привычные формы — бактерии, растения или даже животных.

Понятие зеркальной жизни рассматривается в астробиологии и теории происхождения жизни. Некоторые учёные предполагают, что такая жизнь могла бы возникнуть на других планетах или даже на Земле — как параллельная ветвь, которая исчезла или существует в изоляции. Исследования зеркальной жизни помогают расширить наши представления о возможных формах существования жизни во Вселенной и о том, насколько разнообразными могут быть биохимические основы живых существ.

Напомним, человечество на пороге создания синтетической жизни. Исследователи смогли частично воссоздать процесс репликации РНК.