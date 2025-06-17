"Дзеркальне життя" загрожує всьому живому на Землі: дикий експеримент може спричинити кінець світу

Група провідних учених світу закликає негайно припинити небезпечні дослідження, які являють собою "надзвичайну, потенційно екзистенційну загрозу" для життя на Землі. Експерти забили на сполох під час заходу в Парижі, присвяченому створенню штучних "дзеркальних бактерій".

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Більшість молекул, з яких будується саме життя, існують у двох формах, кожна з яких є дзеркальним відображенням іншої. За словами вчених, ДНК усіх живих організмів складається з так званих "правих" нуклеотидів, а білки складаються з "лівих" амінокислот. Деякі вчені хочуть перевірити, що станеться, якщо створити дзеркальні молекули, які порушать цей природний порядок, пише Express.

Інші ж учені занепокоєні тим, що подібні експерименти можуть таїти серйозну небезпеку, яка матиме руйнівні наслідки для всього людства.

Деякий час тому понад 30 учених, включно з двома Нобелівськими лауреатами, підписали звернення, в якому закликають ніколи не створювати "дзеркальне життя". На раніше згаданих зборах в Інституті Пастера в Парижі, мікробіолог та імунолог зі Стенфордського університету Девід Релман заявив, що людство повинно бути "занепокоєним можливістю надзвичайної, потенційно екзистенціальної загрози".

"Існує сценарій, у якому майбутній дзеркальний організм стане широко поширеним інвазивним видом і витіснить, а також порушить багато критично важливих екосистем на всій планеті, включно з нашою власною", — каже Релман.

Експерти прогнозують, що штучне дзеркальне життя буде створено щонайменше за десятиліття, якщо зусилля в цьому напрямку триватимуть.

Водночас прихильники "дзеркального життя" кажуть, що це могло б вилікувати хронічні хвороби або хвороби, які важко піддаються лікуванню. Противники ж цієї ідеї побоюються, що таке штучне життя буде вкрай важко стримати.

Девід Бікард, голова синтетичної біології Інституту Пастера, сказав, що дзеркальні мікроби можуть виявитися не апокаліптичними і, можливо, колись існували, перш ніж вимерли.

"Невідомо багато. І я згоден, що є також сценарій, у якому це катастрофічна подія", — додав учений.

Дзеркальне життя

Дзеркальне життя — це гіпотетична форма життя, що ґрунтується на молекулах зі зворотною хіральністю порівняно із земною. На Землі всі живі організми використовують молекули певної "рукости": амінокислоти ліві (L-форми), а цукри — праві (D-форми). Дзеркальне життя, навпаки, використовувало б праві амінокислоти і ліві цукри. Такі організми були б біохімічно несумісні із земним життям, хоча в іншому могли б нагадувати звичні форми — бактерії, рослини або навіть тварин.

Поняття дзеркального життя розглядається в астробіології та теорії походження життя. Деякі вчені припускають, що таке життя могло б виникнути на інших планетах або навіть на Землі — як паралельна гілка, яка зникла або існує в ізоляції. Дослідження дзеркального життя допомагають розширити наші уявлення про можливі форми існування життя у Всесвіті та про те, наскільки різноманітними можуть бути біохімічні основи живих істот.

Нагадаємо, людство на порозі створення синтетичного життя. Дослідники змогли частково відтворити процес реплікації РНК.