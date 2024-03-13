Людство на порозі створення синтетичного життя: вчені зробили прорив

Дослідники змогли частково відтворити процес реплікації РНК.

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Згідно з теорією, життя з'явилося, коли РНК почала мимовільно відтворювати себе. Тепер же вчені стверджують, що їм вдалося відтворити частину цього процесу в лабораторії, пише Futurism.

Автори дослідження створили молекулу РНК, яка копіює інші типи РНК, що наближає науку до створення умов раннього земного життя в лабораторії. Експерти з Інституту біологічних досліджень Солка озброїлися теорією, згідно з якою до появи ДНК і білків, РНК існувала як вихідний інгредієнт у так званому "первинному супі".

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У рамках експерименту вдалося створити лабораторну молекулу РНК, яка змогла точно скопіювати інші, що призвело до функціонування ферменту. Такий прорив дає можливість вченим вивчити найбільш ранні еволюційні стадії життя.

Голова інституту та співавтор дослідження Джеральд Джойс каже, що хоча створена молекула ще не самовідтворюється, вона вже є величезним кроком до створення життя в лабораторії.

Якщо в підсумку вченим вдасться створити РНК, яка буде самовідтворюватися, каже Джойс, тоді вона по праву може називатися життям.

"Саме таким шляхом життя може виникнути в лабораторії. Та й, у принципі, де завгодно у Всесвіті", — каже голова інституту.

Для того, щоб почалася дарвінівська еволюція, РНК повинна була почати створення дуже близьких до оригіналу копій. У цьому процесі можуть з'являтися помилки або іншими словами, мутації. Кожна наступна копія дедалі більше відрізнятиметься від оригіналу, доки не стане зовсім несхожою на вихідний матеріал.

Водночас точне копіювання РНК не спрацює, оскільки не зможе забезпечувати мутацій, що сприяють розвитку. Для того, щоб отримати потрібну кількість мутацій, Джойс і його команда створили РНК, яка копіює так звану "РНК-молот", що розщеплює молекули.

Якщо ж дослідникам все ж таки вдасться створити штучне життя в лабораторії, прорив обов'язково порушить етичні питання, пов'язані з синтетичними формами життя.

Нагадаємо, життя на Землі з'являлося не один раз. Португальський астробіолог припускає, що вперше життя на планеті могло з'являтися кілька разів, причому в різних місцях.