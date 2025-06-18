На самом древнем кладбище в мире нашли останки ребенка: он оказался гибридом

Около 100 тыс. лет назад группы доисторических людей, которые жили на территории Леванта, внезапно начали хоронить своих усопших. Это стало одним из самых сильных когнитивных и поведенческих рывков в истории нашего вида.

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Но эти первобытные люди были не совсем людьми. Новое исследование показало, что маленький ребенок, которого похоронили на древнейшем кладбище в мире, являлся гибридом неандертальца и современного человека, пишет IFL Science.

Эта тенденция к погребению усопших распространилась далеко по территории современного Израиля. Но личность тех, кто лежал в этих первых могилах, оставалась предметом споров на протяжении десятилетий. Некоторые скелеты выглядели очень похожими на архаичных Homo sapiens, другие же больше походили на неандертальцев.

Чтобы разобраться в этом вопросе, авторы нового исследования еще раз изучили черепную коробку и челюсть маленькой девочку, которую похоронили в пещере Схул около 140 тыс. лет назад. По словам ученых, ребенок умер в возрасте от 3 до 5 лет.

Сперва эксперты отнесли девочку к переходной фазе между Homo sapiens, неандертальцами и современными людьми. Позже она была признана анатомически современным человеком.

Но далеко не всех убедил этот ответ, особенно, если учитывать сходство некоторых костей ребенка с останками неандертальцев из Франции и Испании. Поэтому команда исследователей провела КТ мозгового черепа и нижней челюсти, а также создала первую 3D-модель костного лабиринта внутреннего уха.

“Хотя общий профиль реконструированного свода черепа соответствует Homo sapiens, нижняя челюсть по форме похожа на неандертальскую. Комбинация черт, наблюдаемых у ребенка, может указывать на то, что он был гибридом”, - пишут исследователи.

Костный лабиринт, который является системой костных каналов и полостей в височной кости, сравнили с европейскими неандертальцами, а также кроманьонцами. Ключевая особенность внутреннего уха соответствовала таковой у современных людей, и немного походила на неандертальскую. Но зубная дуга, расположение клыков и резцов полностью совпали с отличительными чертами неандертальцев.

По мнению исследователей, ребенка невозможно отнести ни к одному конкретному виду, его более уместно классифицировать как часть палеодемы или древней популяции Схул. Это открытие также подкрепляет идею о том, что среднепалеолитическое левантийское сообщество представляло собой настоящую мешанину из человеческих видов.

“Таким образом, самые ранние известные погребальные практики, включающие захоронение усопших, не могут быть связаны исключительно с Homo sapiens или Homo neanderthalensis. Тот факт, что ребенок из Схул не может быть отнесен ни одному из видов, вносит вклад в фундаментальные исследования в области палеокогниции, посвященные эмоциональному поведению и возникновению символического разума”, - подытожили авторы исследования.

Напомним, археологи обнаружили древнее захоронение в Перу. Во время недавних раскопок на важном археологическом объекте в Перу археологи обнаружили древнее погребальное сооружение. Открытие было сделано на северном участке большого горного комплекса в регионе Амасонас.