На найдавнішому кладовищі у світі знайшли останки дитини: вона виявилася гібридом

Близько 100 тис. років тому групи доісторичних людей, які жили на території Леванту, раптово почали ховати своїх покійних. Це стало одним із найсильніших когнітивних і поведінкових ривків в історії нашого виду.

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Але ці первісні люди були не зовсім людьми. Нове дослідження показало, що маленька дитина, яку поховали на найдавнішому кладовищі у світі, була гібридом неандертальця і сучасної людини, пише IFL Science.

Ця тенденція до поховання покійних поширилася далеко територією сучасного Ізраїлю. Але особистість тих, хто лежав у цих перших могилах, залишалася предметом суперечок протягом десятиліть. Деякі скелети виглядали дуже схожими на архаїчних Homo sapiens, інші ж більше були схожі на неандертальців.

Щоб розібратися в цьому питанні, автори нового дослідження ще раз вивчили черепну коробку і щелепу маленької дівчинки, яку поховали в печері Схул близько 140 тис. років тому. За словами вчених, дитина померла у віці від 3 до 5 років.

Спершу експерти віднесли дівчинку до перехідної фази між Homo sapiens, неандертальцями та сучасними людьми. Пізніше її визнали анатомічно сучасною людиною.

Але далеко не всіх переконала ця відповідь, особливо, якщо зважати на схожість деяких кісток дитини з рештками неандертальців із Франції та Іспанії. Тому команда дослідників провела КТ мозкового черепа та нижньої щелепи, а також створила першу 3D-модель кісткового лабіринту внутрішнього вуха.

"Хоча загальний профіль реконструйованого склепіння черепа відповідає Homo sapiens, нижня щелепа за формою схожа на неандертальську. Комбінація рис, які спостерігаються у дитини, може вказувати на те, що вона була гібридом", — пишуть дослідники.

Кістковий лабіринт, який є системою кісткових каналів і порожнин у скроневій кістці, порівняли з європейськими неандертальцями, а також кроманьйонцями. Ключова особливість внутрішнього вуха відповідала такій у сучасних людей, і трохи походила на неандертальську. Але зубна дуга, розташування іклів і різців повністю збіглися з відмінними рисами неандертальців.

На думку дослідників, дитину неможливо віднести до жодного конкретного виду, її більш доречно класифікувати як частину палеодеми або давньої популяції Схул. Це відкриття також підкріплює ідею про те, що середньопалеолітичне левантійське співтовариство являло собою справжню мішанину з людських видів.

"Таким чином, найбільш ранні відомі поховальні практики, що включають поховання покійних, не можуть бути пов'язані виключно з Homo sapiens або Homo neanderthalensis. Той факт, що дитина зі Схул не може бути віднесена до жодного з видів, робить внесок у фундаментальні дослідження в галузі палеокогніції, присвячені емоційній поведінці та виникненню символічного розуму", — підсумували автори дослідження.

Нагадаємо, археологи виявили стародавнє поховання в Перу. Під час недавніх розкопок на важливому археологічному об'єкті в Перу археологи виявили стародавню похоронну споруду. Відкриття було зроблено на північній ділянці великого гірського комплексу в регіоні Амасонас.