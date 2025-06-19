Открытая рана Антарктиды: из ледника бьет кроваво-красный водопад, который не замерзает

Более века ученые пытались разгадать феномен кровавого водопада, который бьет из ледника в Сухих долинах Мак-Мердо. Но теперь исследователям наконец-то удалось разгадать истинную природу такого невероятного явления.

Related video

Впервые кровавый водопад был обнаружен в 1911 году геологом Томасом Гриффитом Тейлором. Кроваво-красная субстанция текла из края ледника Тейлора. На протяжении десятилетий ученые предполагали, что за необычный цвет водопада отвечали красные водоросли в воде. Но это догадка так и не подтвердилась, пишет Daily Galaxy.

Кроме необычного цвета воды, странным был и тот факт, что вода оставалась жидкой в одном из самых холодных мест на Земле. Средняя температура в этом регионе составляет почти -19 °C, но кровавый водопад не замерзает.

Тайна кровавого водопада была решена, когда команда ученых из Университета Аляски в Фэрбанксе использовали передовую радиоэхо-технологию для изучения состава воды. Как оказалось, вода из водопада содержала очень большое количество соли – примерно вдвое больше, чем морская вода. Это открытие объяснило, почему вода не замерзает при таких низких температурах. Дело в том, что высокое содержание соли в воде снижает точку замерзания воды.

Другая тайна крылась в том, что вода как оказалось, богата железом. Когда вода из водопада вступает в контакт с воздухом, то железо в нем окисляется, придавая жидкости красный цвет.

Как выяснили ученые, странная вода находилась в ловушке под ледником около 1,5 млн лет. Туда вода поступала из древнего озера, похороненного под ледником. В конце концов, давление заставило соленую воду, насыщенную железом, проложить себе путь на поверхность.

Исследователи говорят, что сам ледник обеспечивает тепло, необходимое для того, чтобы вода оставалась в жидком состоянии.

“Хотя это звучит нелогично, вода выделяет тепло при замерзании, и это тепло нагревает окружающий ее более холодный лед”, - пишут авторы исследования.

Сочетание этого геотермального тепла и более низкой температуры замерзания рассола позволило воде течь бесперебойно.

Ледник Тейлор был признан самым холодным из известных ледников с постоянно текущей водой, что еще больше закрепило за Кровавыми водопадами статус одной из самых захватывающих природных особенностей Антарктиды.

Напомним, в Антарктиде скрыта загадочная структура возрастом 500 млн лет. Антарктида покрыта толстым слоем льда и таит в себе множество тайн — ученые только что обнаружили, что подо льдами ледяного континента таится огромный, полностью скрытый горный хребет. Ученые считают, он появился более 500 миллионов лет назад.