Відкрита рана Антарктиди: з льодовика б'є криваво-червоний водоспад, який не замерзає

Понад століття вчені намагалися розгадати феномен кривавого водоспаду, який б'є з льодовика в Сухих долинах Мак-Мердо. Але тепер дослідникам нарешті вдалося розгадати справжню природу такого неймовірного явища.

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Уперше кривавий водоспад був виявлений 1911 року геологом Томасом Гріффітом Тейлором. Криваво-червона субстанція текла з краю льодовика Тейлора. Протягом десятиліть учені припускали, що за незвичайний колір водоспаду відповідали червоні водорості у воді. Але цей здогад так і не підтвердився, пише Daily Galaxy.

Крім незвичайного кольору води, дивним був і той факт, що вода залишалася рідкою в одному з найхолодніших місць на Землі. Середня температура в цьому регіоні становить майже -19 °C, але кривавий водоспад не замерзає.

Таємницю кривавого водоспаду було розв'язано, коли команда вчених з Університету Аляски у Фербанксі використала передову радіоехо-технологію для вивчення складу води. Як виявилося, вода з водоспаду містила дуже велику кількість солі — приблизно вдвічі більше, ніж морська вода. Це відкриття пояснило, чому вода не замерзає за таких низьких температур. Річ у тім, що високий вміст солі у воді знижує точку замерзання води.

Інша таємниця крилася в тому, що вода, як виявилося, багата на залізо. Коли вода з водоспаду вступає в контакт із повітрям, то залізо в ньому окислюється, надаючи рідині червоного кольору.

Як з'ясували вчені, дивна вода перебувала в пастці під льодовиком приблизно 1,5 млн років. Туди вода надходила з давнього озера, похованого під льодовиком. Зрештою, тиск змусив солону воду, насичену залізом, прокласти собі шлях на поверхню.

Дослідники кажуть, що сам льодовик забезпечує тепло, необхідне для того, щоб вода залишалася в рідкому стані.

"Хоча це звучить нелогічно, вода виділяє тепло під час замерзання, і це тепло нагріває холодніший лід, що оточує її", — пишуть автори дослідження.

Поєднання цього геотермального тепла і нижчої температури замерзання розсолу дало змогу воді текти безперебійно.

Льодовик Тейлор був визнаний найхолоднішим з відомих льодовиків з водою, що постійно тече, що ще більше закріпило за Кривавими водоспадами статус однієї з найбільш захопливих природних особливостей Антарктиди.

Нагадаємо, в Антарктиді прихована загадкова структура віком 500 млн років. Антарктида вкрита товстим шаром льоду і приховує в собі безліч таємниць — вчені щойно виявили, що під кригою крижаного континенту причаївся величезний, повністю прихований гірський хребет. Вчені вважають, він з'явився понад 500 мільйонів років тому.