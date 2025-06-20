Кошмар для трипофобов: крошечные точки на яблоках — что на самом деле это такое

Если присмотреться к кожуре яблока, можно заметить, что ее поверхность покрыта тысячами крошечных коричневых, а порой и белых точек. Исследователи рассказали, что это такое на самом деле.

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Исследователи отмечают, что наличие точек на кожуре яблока на самом деле вовсе не значит, что оно слишком долго находилось на солнце или что у него какая-то болезнь, вызывающая трипофобию. Эти крошечные точки на самом деле играют важную роль в развитии растения, пишет IFLScience.

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Загадочные точки на кожуре яблок

Эти маленькие губчатые поры находятся на внешней оболочке многих органов растений, в том числе:

плодах;

стеблях;

древесной коре.

По словам исследователей, эти точки называют чечевичками, и их можно заметить не только на яблоках, но и на грушах, картофеле и стволах деревьев, таких как береза или вишня. Несмотря на свой неприметный вид, чечевички выполняют жизненно важную функцию: обеспечивают газообмен между внутренними тканями растения и внешней средой.

Какую роль играют точки на кожуре яблок

В отличие от листьев, имеющих устьица для газообмена, кожица некоторых плодов и кора непроницаема. Тут на помощь приходят чечевички: эти крошечные отверстия позволяют кислороду и углекислому газу проникать внутрь плода и выходить из него. Они также позволяют растению контролировать уровень влажности внутри плодов.

Растения обмениваются кислородом и углекислым газом по-разному в зависимости от используемого процесса. Например, во время фотосинтеза углекислый газ поглощается, а кислород выделяется, а во время аэробного дыхания растения поглощают кислород и выделяют углекислый газ.

Плоды растения осуществляют аэробное дыхание, необходимое для их роста и созревания, процесс, который продолжается даже после сбора плодов. Хотя листья в основном используют фотосинтез, некоторые ученые предположили, что плодовые чечевички также участвуют в фотосинтезе, позволяя солнечному свету проникать, хотя и в значительно меньших количествах, чем другие растения, у которых отсутствуют чечевички.

Чечевички делают плоды уязвимыми

Хотя чечевички имеют решающее значение для развития плода, они также могут быть точкой уязвимости. Дело в том, что они по сути являются отверстиями в защитной оболочке плода, а значит чечевички обеспечивают идеальную среду для размещения патогенов, таких как бактерии и грибки. При определенных условиях, например, в теплой и влажной среде, чечевички могут инфицироваться, что приводит к таким расстройствам, как разрушение чечевички или гниение чечевички. Эти инфекции могут вызвать изменение цвета, грубую текстуру или даже внутреннее разложение плода.

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