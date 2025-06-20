Кошмар для трипофобів: крихітні крапки на яблуках — що насправді це таке

Якщо придивитися до шкірки яблука, можна помітити, що її поверхня вкрита тисячами крихітних коричневих, а часом і білих крапок. Дослідники розповіли, що це таке насправді.

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Дослідники зазначають, що наявність крапок на шкірці яблука насправді зовсім не означає, що воно занадто довго перебувало на сонці або що в нього якась хвороба, яка викликає трипофобію. Ці крихітні точки насправді відіграють важливу роль у розвитку рослини, пише IFLScience.

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Загадкові точки на шкірці яблук

Ці маленькі губчасті пори знаходяться на зовнішній оболонці багатьох органів рослин, зокрема:

плодах;

стеблах;

деревній корі.

За словами дослідників, ці точки називають сочевичками, і їх можна помітити не тільки на яблуках, а й на грушах, картоплі та стовбурах дерев, таких як береза або вишня. Попри свій непримітний вигляд, сочевички виконують життєво важливу функцію: забезпечують газообмін між внутрішніми тканинами рослини й зовнішнім середовищем.

Яку роль відіграють крапки на шкірці яблук

На відміну від листя, що має продихи для газообміну, шкірка деяких плодів і кора непроникна. Тут на допомогу приходять чечевички: ці крихітні отвори дають змогу кисню і вуглекислому газу проникати всередину плода і виходити з нього. Вони також дозволяють рослині контролювати рівень вологості всередині плодів.

Рослини обмінюються киснем і вуглекислим газом по-різному залежно від використовуваного процесу. Наприклад, під час фотосинтезу вуглекислий газ поглинається, а кисень виділяється, а під час аеробного дихання рослини поглинають кисень і виділяють вуглекислий газ.

Плоди рослини здійснюють аеробне дихання, необхідне для їхнього росту та дозрівання, процес, який триває навіть після збирання плодів. Хоча листя здебільшого використовує фотосинтез, деякі вчені припустили, що плодові сочевички також беруть участь у фотосинтезі, дозволяючи сонячному світлу проникати, хоча і в значно менших кількостях, ніж інші рослини, в яких немає сочевичок.

Сочевички роблять плоди вразливими

Хоча сочевички мають вирішальне значення для розвитку плода, вони також можуть бути точкою вразливості. Річ у тім, що вони по суті є отворами в захисній оболонці плода, а отже сочевички забезпечують ідеальне середовище для розміщення патогенів, таких як бактерії та грибки. За певних умов, наприклад, у теплому та вологому середовищі, сочевички можуть інфікуватися, що призводить до таких розладів, як руйнування сочевички або гниття сочевички. Ці інфекції можуть спричинити зміну кольору, грубу текстуру або навіть внутрішнє розкладання плоду.

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