Проход в другие миры: Вселенная не такая как мы думаем, физики сделали важное открытие

Исследование предполагает, что черные дыры - это место рождения новых Вселенных, с помощью которых можно заглянуть в другой мир с совершенно иной физикой. Также ученые считают, что Вселенная на самом деле вращается, что дает возможность раскрыть тайну темной энергии, которая отвечает за ускоренное расширение космоса.

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Вселенная, вероятно, вращается, и если это так, то это может иметь серьезные последствия для понимания всего, что мы знаем о ней. Авторы исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, считают, что вращающаяся Вселенная может быть источником темной энергии. При этом физики предполагают, что черные дыры действуют как двери в другие Вселенные, пишет Space.

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Доказательства того, что Вселенная вращается, были недавно получены космическим телескопом Уэбб, который обнаружил, что две трети галактик вращаются в одном направлении. Это говорит об отсутствии случайности и предпочтительном направлении космического вращения.

По словам физиков, другие астрономические данные показывают, что угол между наиболее вероятной осью вращающихся галактик и осью основного потока близлежащих скоплений галактик составляет 98 градусов, то есть они почти перпендикулярны друг другу. Это то, что соответствует гипотезе о вращении Вселенной.

Вращающаяся Вселенная — это не единственная Вселенная

Чтобы понять, почему вращающаяся Вселенная подразумевает существование более одной Вселенной, ученые обращаются к системам отсчета. Это наборы систем координат, которые являются неотъемлемой частью физики, позволяющие измерять движение и состояние покоя.

Если Вселенная вращается, то ее система отсчета вращается, и это имеет смысл только в том случае, если она вращается относительно хотя бы одной другой системы отсчета. Следовательно, Вселенная не единственная и она является частью мультивселенной.

Вселенная не единственная и она является частью мультивселенной, считают физики Фото: popularmechanics.com

Авторы исследования говорят, что самым простым и естественным объяснением происхождения вращения Вселенной является космология черной дыры. Она предполагает, что каждая черная дыра создает новую вселенную по ту сторону своего горизонта событий, односторонней поверхности, которая определяет внешнюю границу черной дыры.

Теория заменяет сингулярность в центре черной дыры на закрученное пространство-время, которое создает отталкивающую гравитацию, а та запускает расширение новой Вселенной.

По словам физиков, поскольку все черные дыры образуются из вращающихся объектов, таких как звезды, они тоже вращаются. Вселенная, рожденная во вращающейся черной дыре, наследует ось вращения черной дыры в качестве своей предпочтительной оси. Другими словами, наша Вселенная может вращаться в предпочтительном направлении, потому что именно так вращается черная дыра.

В этом случае черная дыра становится червоточиной, то есть проходом от родительской Вселенной к новой Вселенной. Наблюдатели в новой Вселенной увидят другую сторону родительской черной дыры как изначальную белую дыру.

Черная дыра становится червоточиной, то есть проходом от родительской Вселенной к новой Вселенной Фото: space.com

Вместо открытия изначальной белой дыры в нашей Вселенной, ведущей к нашей родительской черной дыре и прародительской Вселенной, самым сильным доказательством космологии черной дыры является предпочтительное направление или вращательная асимметрия в нашей Вселенной. Это можно увидеть во вращательной асимметрии в галактиках. Это то, что начинают видеть астрономы.

Конечно, это не означает, что каждая черная дыра в нашей Вселенной — это дверь в другой мир. Эти зарождающиеся Вселенные защищены от исследования горизонтом событий их родительских черных дыр, который препятствует получению любого сигнала изнутри черной дыры. И нет гарантии, что там действуют те же законы физики.

В любом случае, прежде чем начать исследовать другие Вселенные, есть тайны, которые нужно исследовать в нашей собственной Вселенной. На переднем крае этих тайн находится темная энергия.

Темная энергия ставит ученых в тупик

Темная энергия — это условное название любой силы, которая заставляет Вселенную расширяться с ускорением. Сейчас темная энергия доминирует во Вселенной, составляя 68% от общего бюджета космической материи-энергии. Но так было не всегда.

В самую раннюю эпоху Вселенной в ней доминировала энергия Большого взрыва, заставляя ее расширяться. Когда Вселенная вступила в эпоху доминирования материи, управляемую гравитацией, это расширение замедлилась почти до остановки. Это должно было быть концом для космоса, но примерно через 9–10 миллиардов лет после Большого взрыва Вселенная снова начала расширяться, причем это расширение ускорилось, что привело к эпохе доминирования темной энергии.

Темная энергия — это условное название любой силы, которая заставляет Вселенную расширяться с ускорением Фото: Live Science

Темная энергия и так является странной, но недавние наблюдения за космосом показали, что эта таинственная сила ослабевает. Это противоречит стандартной космологической модели космологии или Модели Лямбда-CDM, которая предполагает постоянную силу темной энергии.

Авторы исследования считают, что вращающаяся Вселенная может как объяснить темную энергию, и то, почему она ослабевает. Физики предполагают, что темная энергия возникла бы из центробежной силы во вращающейся Вселенной в больших масштабах. Если бы Вселенная была плоской, центробежная сила действовала бы только в направлениях, перпендикулярных предпочтительной оси.

Но в космологии черной дыры, поскольку Вселенная, созданная черной дырой, замкнута, удаление в любом направлении в конечном итоге привело бы к возвращению с противоположного направления. Это означало бы, что центробежная сила, возникающая из вращающейся Вселенной, становится силой, действующей во всех направлениях от изначальной белой дыры родительской Вселенной.

По словам физиков, поскольку угловой момент Вселенной сохраняется, он уменьшается по мере ее расширения. Следовательно, космологическая постоянная, которая является простейшим объяснением темной энергии, также должна уменьшаться со временем. Этот результат согласуется с недавними наблюдениями.

Чтобы предоставить дополнительные доказательства этой теории, необходимо больше данных об общем потоке галактических скоплений и об асимметрии осей вращения галактик. Это помогло бы дополнительно подтвердить, что наша Вселенная вращается.

Как уже писал Фокус, обсерватория c самой большой камерой в мире показала свои первые фотографии космоса. Официально первые изображения, сделанные Обсерваторией имени Веры Рубин, будут представлены позже. Но ученые показали часть этих изображений, и они впечатляют своей детализацией.