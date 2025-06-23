Хуже чем курение и ожирение: ученые выяснили неприятную правду о ночных кошмарах

Новое исследование показало, что еженедельные кошмары ускоряют старение и могут утраивать риск ранней смерти.

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“Люди, которые чаще обычного видят кошмары, стареют быстрее и умирают раньше”, - говорит Абидеми Отаику из Имперского колледжа Лондона.

Он со своей командой проанализировал данные более 183 000 взрослых в возрасте от 26 до 86 лет. Сперва добровольцы самостоятельно сообщали о своих кошмарах, а затем их плохие сны отслеживали на протяжении от 1,5 до 19 лет, пишет New Scientist.

Авторы исследования выяснили, что люди, страдающие от еженедельных кошмаров, в три раза чаще умирали до достижения 70 лет, в сравнении с теми, кто видел кошмары редко или вообще никогда.

Отаику считает, что обнаружил четкую связь. Он и его команда полагают, что частота кошмаров является более сильным признаком преждевременной смерти, чем курение, ожирение, неправильное питание или отсутствие физической активности.

Также в ходе исследования был оценен биологический возраст участников эксперимента. Ученые измерили длину теломер, представляют собой небольшие последовательности ДНК на конце хромосом. Они становятся короче каждый раз, когда клетка делится, и более короткие связаны с преждевременным старением.

“Даже в детстве люди, которые чаще видят кошмары, имеют короткие теломеры, что указывает на более быстрое старение клеток”, - говорит автор исследования.

Среди взрослых более быстрое биологическое старение составляло около 40% повышенного риска смертности.

Такая связь обусловлена двумя факторами. Во-первых, кошмары вызывают длительный высокий уровень гормона стресса кортизола, который связан с более быстрым старением клеток.

“Кошмары часто будят нас с колотящимся сердцем, в ответ на стресс более интенсивный, чем когда мы бодрствуем”, - добавляет Отаику.

Второй фактор — это нарушенный сон, который нарушает ночные процессы восстановления клеток в организме. Нарушение сна связано с увеличением риска различных заболеваний, включая болезни сердца.

Для того, чтобы избежать регулярных кошмаров, ученые советуют меньше смотреть фильмов ужасов перед сном, заниматься лечение психических расстройств, таких как тревожность.

Напомним, ученые связали кошмары и галлюцинации с опасной болезнью. Ночные кошмары и внезапные галлюцинации посреди дня долгое время считались врачами симптомами различных заболеваний. Но теперь, ученые выяснили, что они предвещают развитие поражающего весь организм недуга.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.