Гірше за паління й ожиріння: учені з'ясували неприємну правду про нічні кошмари

Нове дослідження показало, що щотижневі кошмари прискорюють старіння і можуть потроювати ризик ранньої смерті.

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"Люди, які частіше, ніж зазвичай, бачать кошмари, старіють швидше і помирають раніше", — каже Абідемі Отаіку з Імперського коледжу Лондона.

Він зі своєю командою проаналізував дані понад 183 000 дорослих віком від 26 до 86 років. Спершу добровольці самостійно повідомляли про свої кошмари, а потім їхні погані сни відстежували протягом від 1,5 до 19 років, пише New Scientist.

Автори дослідження з'ясували, що люди, які страждають від щотижневих жахіть, утричі частіше помирали до досягнення 70 років, як порівняти з тими, хто бачив кошмари рідко або взагалі ніколи.

Отаїку вважає, що виявив чіткий зв'язок. Він і його команда вважають, що частота кошмарів є сильнішою ознакою передчасної смерті, ніж куріння, ожиріння, неправильне харчування або відсутність фізичної активності.

Також під час дослідження було оцінено біологічний вік учасників експерименту. Вчені виміряли довжину теломер, що являють собою невеликі послідовності ДНК на кінці хромосом. Вони стають коротшими щоразу, коли клітина ділиться, і коротші пов'язані з передчасним старінням.

"Навіть у дитинстві люди, які частіше бачать кошмари, мають короткі теломери, що вказує на більш швидке старіння клітин", — каже автор дослідження.

Серед дорослих більш швидке біологічне старіння становило близько 40% підвищеного ризику смертності.

Такий зв'язок зумовлений двома факторами. По-перше, кошмари спричиняють тривалий високий рівень гормону стресу кортизолу, який пов'язаний зі швидшим старінням клітин.

"Кошмари часто будять нас із серцем, що калатає, у відповідь на стрес інтенсивніший, ніж коли ми не спимо", — додає Отаїку.

Другий фактор — це порушений сон, який порушує нічні процеси відновлення клітин в організмі. Порушення сну пов'язане зі збільшенням ризику різних захворювань, включно з хворобами серця.

Для того, щоб уникнути регулярних кошмарів, вчені радять менше дивитися фільмів жахів перед сном, займатися лікуванням психічних розладів, таких як тривожність.

Нагадаємо, вчені пов'язали кошмари та галюцинації з небезпечною хворобою. Нічні кошмари і раптові галюцинації посеред дня довгий час вважалися лікарями симптомами різних захворювань. Але тепер, вчені з'ясували, що вони віщують розвиток недуги, яка вражає весь організм.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.