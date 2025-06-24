Огромная сила в недрах Земли подвинула Индию: ученые поймали "призрачный" шлейф

Исследователи обнаружили древний “призрачный” шлейф, который все это время прятался под Оманом. Этот шлейф магмы заперт под толстой частью земной коры и верхней частью мантии, среднего слоя планеты.

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Из-за своего расположения этот шлейф магмы не может подняться на поверхность в результате извержения вулкана. Но новые данные показывают, что когда-то он изменил траекторию движения Индийской тектонической плиты во время ее столкновения с Евразией десятки миллионов лет назад, пишет Live Science.

Шлейф располагается под плато Салма в Омане, высота которого достигает 2 тыс. метров, говорит ведущий автор исследования геофизик и доцент Университета нефти и полезных ископаемых имени короля Фахда Симона Пилия.

“Шлейф – это горячий материал, который стремится подняться на поверхность, именно он вытолкнул вверх плато Салма. Подъем плато довольно большой, и это говорит нам, что шлейф до сих пор активен”, - говорит Пилия.

Ученым удалось найти этот шлейф благодаря сейсмическим волнам, которые распространяются по Земле с разной скоростью в зависимости от того, через какой материал проходят. В Омане расположена сеть сейсмических станций, которые сделали возможным данное открытие. Обнаруженный шлейф был назван плюмом Дани.

Плюм Дани является первым обнаруженным примером амагматического “призрачного” плюма. Авторы исследования придумали этот термин для описания мантийных плюмов, которые не вызывают вулканическую активность.

Многие мантийные плюмы вызывают вулканические извержения в середине океанических плит, к примеру, как на Гавайях. Но мантийные плюмы редко вызывают извержения внутри континентальных плит, потому как они имеют более толстую кору и верхнюю мантию, чем океанические плиты.

Но плюм Дани стал доказательством того, что мантийные плюмы могут существовать без вулканической активности.

“Мы твердо убеждены, что существует множество других призрачных плюмов, о которых мы не знаем”, - говорит автор исследования.

Африка является хорошим кандидатом на наличие призрачных плюмов, потому как находится над одной из двух крупных областей с низкой скоростью сдвига – сгустками размером с континент, которые возвышаются над границей ядро-мантия и питают плюмы. Как и в Омане, в Африке есть регионы с очень толстой корой и верхней мантией, поэтому любые плюмы не смогут подняться на поверхность.

Возраст плато Салма составляет около 40 млн лет, а это значит, что плюм Дани как минимум, такой же древний. Этот временной отрезок совпадает с тем, когда Индийская плита столкнулась с Евразийской.

Столкновение произошло относительно близко к тому, что сейчас является Оманом, до того, как две плиты переместились на север в свои нынешние позиции. Пилия и его коллеги реконструировали траекторию Индийской плиты и обнаружили, что она немного изменила направление между 40 и 25 миллионами лет назад.

“Мы провели некоторые другие расчеты и в основном продемонстрировали, что напряжение сдвига, создаваемое плюмом, было причиной изменения движения Индийской плиты”, — объяснила Пилия.

Напомним, малоизвестный феномен создает новый загадочный слой внутри Земли. Исследователи уже обнаружили, что вода с поверхности может проникать в самые глубокие недра планеты, теперь они считают, что она меняет самые внешние области металлического жидкого ядра.