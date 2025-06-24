Величезна сила в надрах Землі посунула Індію: вчені спіймали "примарний" шлейф

Дослідники виявили древній "примарний" шлейф, який весь цей час ховався під Оманом. Цей шлейф магми замкнений під товстою частиною земної кори та верхньою частиною мантії, середнього шару планети.

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Через своє розташування цей шлейф магми не може піднятися на поверхню внаслідок виверження вулкана. Але нові дані показують, що колись він змінив траєкторію руху Індійської тектонічної плити під час її зіткнення з Євразією десятки мільйонів років тому, пише Live Science.

Шлейф розташовується під плато Салма в Омані, висота якого сягає 2 тис. метрів, каже провідний автор дослідження геофізик і доцент Університету нафти і корисних копалин імені короля Фахда Симона Пілія.

"Шлейф — це гарячий матеріал, який прагне піднятися на поверхню, саме він виштовхнув вгору плато Салма. Підйом плато досить великий, і це говорить нам, що шлейф досі активний", — каже Пілія.

Вченим вдалося знайти цей шлейф завдяки сейсмічним хвилям, які поширюються Землею з різною швидкістю залежно від того, через який матеріал проходять. В Омані розташована мережа сейсмічних станцій, які зробили можливим це відкриття. Виявлений шлейф було названо плюмом Дані.

Плюм Дані є першим виявленим прикладом амагматичного "примарного" плюма. Автори дослідження придумали цей термін для опису мантійних плюмів, які не спричиняють вулканічної активності.

Багато мантійних плюмів викликають вулканічні виверження в середині океанічних плит, наприклад, як на Гаваях. Але мантійні плюми рідко спричиняють виверження всередині континентальних плит, тому що вони мають товстішу кору і верхню мантію, ніж океанічні плити.

Але плюм Дані став доказом того, що мантійні плюми можуть існувати без вулканічної активності.

"Ми твердо переконані, що існує безліч інших примарних плюмів, про які ми не знаємо", — каже автор дослідження.

Африка є хорошим кандидатом на наявність примарних плюмів, тому що розташована над однією з двох великих областей з низькою швидкістю зсуву — згустками розміром з континент, які підносяться над кордоном ядро-мантія і живлять плюми. Як і в Омані, в Африці є регіони з дуже товстою корою і верхньою мантією, тому будь-які плюми не зможуть піднятися на поверхню.

Вік плато Салма становить близько 40 млн років, а це значить, що плюм Дані щонайменше такий самий давній. Цей часовий відрізок збігається з тим, коли Індійська плита зіткнулася з Євразійською.

Зіткнення відбулося відносно близько до того, що зараз є Оманом, до того, як дві плити перемістилися на північ у свої нинішні позиції. Пілія і його колеги реконструювали траєкторію Індійської плити і виявили, що вона трохи змінила напрямок між 40 і 25 мільйонами років тому.

"Ми провели деякі інші розрахунки і здебільшого продемонстрували, що напруга зсуву, створювана плюмом, була причиною зміни руху Індійської плити", — пояснила Пілія.

Нагадаємо, маловідомий феномен створює новий загадковий шар всередині Землі. Дослідники вже виявили, що вода з поверхні може проникати в найглибші надра планети, тепер вони вважають, що вона змінює зовнішні області металевого рідкого ядра.