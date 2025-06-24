Загадка статуй царицы Древнего Египта Хатшепсут: их боялись даже после смерти женщины-фараона

На протяжении столетия египтологи полагали, что после смерти могущественной женщины-фараона Хатшепсут, ее племянник и преемник намерено разбил все статуи своей предшественницы. Считалось, что таким образом Хатшепсут хотели стереть из истории Древнего Египта.

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Новое исследование показало, что догадка египтологов была ошибочной. Статуи Хатшепсут были разбили для того, чтобы их “деактивировать”, лишая их сверхъестественных сил, пишет Live Science.

Хатшепсут была женой и родной сестрой фараона Тутмоса II, который правил примерно с 1492 по 1479 г. до н. э. Она должна была стать регентом своего пасынка Тутмоса III. Но в итоге, Хатшепсут стала фараоном по собственному праву, а Тутмос III был всего лишь соправителем, который имел ограниченную власть в Древнем Египте.

После того, как Хатшепсут умерла, многие ее статуи были разбиты. В 1920-х и 1930-х годах археологи нашли разбитые статуи, закопанные под землей. Ранее ученые полагали, что статуи Хатшепсут были разбиты и закопаны по приказу Тутмоса III в качестве возмездия. Новое же исследование предполагает, что статуи женщины-фараона были “ритуально деактивированы”, как и статуи, принадлежащие другим фараонам.

Докторант египтологии в Университете Торонто Джун Йи Вонг обнаружил одну очень важную деталь. Лица у статуй не были разбиты, а надписи не были стерты. Вместо этого большинство статуй были разбиты в области шеи, талии и ног. Именно такие повреждения можно увидеть и на статуях других египетских фараонов.

Дело в том, что древние египтяне считали статуи своих фараонов могущественными и возможно, даже живыми. После смерти фараона, считалось обычным делом дезактивировать его статуи, ломая их в тонких местах – шее, талии и ногах.

“Обломки таких дезактивированных статуй находили во многих местах в Египте и Судане. Одной из самых известных находок в истории египетской археологии является Карнакский тайник, где сотни статуй фараонов — из разных веков — были найдены в одном месте. Подавляющее большинство статуй были “деактивированы”, - говорит Вонг.

Но это совсем не значит, что фигура Хатшепсут не подвергалась политическим преследованиям после смерти.

“На многих памятниках по всему Египту ее изображения и имена систематически уничтожались. Мы знаем, что эта кампания преследований была инициирована Тутмосом III, но мы не совсем уверены, почему”, - добавляет автор исследования.

В некоторых местах Древнего Египта статуи Хатшепсут деактивировались, но в других местах они подвергались жестоким нападениям. Но ученые предполагают, что такие акты вандализма могли быть вызваны вовсе не личной неприязнью.

“Тутмос III мог руководствоваться ритуальными и практическими факторами, а не личной неприязнью. Также могли быть и политические мотивы, если правление Хатшепсут нанесло ущерб наследию Тутмоса III как фараона”, - подытожили исследователи.

Напомним, ученые раскопали храм самой успешной правительницы Египта. Археологи сделали неожиданное открытие во время раскопок храма Хатшепсут, правительницы Древнего Египта, которая привела страну к процветанию.