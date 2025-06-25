Во Франции нашли замурованный на 400 лет склеп: в нем могут быть жертвы неизвестной пандемии (фото)

В заброшенной французской церкви Сен-Филибер археологи нашли настоящую капсулу времени. Они обнаружили замурованный вход в склеп, который закрыли около 400 лет назад.

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Средневековую церковь пытались реконструировать в 1970-х годах, но восстановление здания обернулось катастрофой. Совсем недавно археологи попытались оценить ущерб, нанесенный исторической постройке, а также найти способ сохранить то, что от нее осталось, пишет Science Alert.

Церковь XII века является единственным строением в городе Дижон, которое построили в римском стиле. Эту церковь вывели из эксплуатации после Французской революции, после чего здание использовалось в качестве склада для соли в середине XX века. Именно в то время всей конструкции был нанесен непоправимый ущерб.

Неудачная попытка реконструкции церкви была предпринята в 1974 году, когда на полу здания установили подогреваемую бетонную плиту. В итоге, она буквально “закачала” в конструкцию еще больше воды и соли, кроша старые камни.

Чтобы спасти здание бетонную плиту убрали и началась новая реконструкция под руководством археологов Национального института превентивных археологических исследований (INRAP). Во время этих реставрационных работ и была обнаружена своеобразная капсула времени.

Под полом церкви была найдена забытая лестница, которая вела под землю в склеп. Он был запечатан не менее 400 лет назад. Склеп оказался последним пристанищем для десятков людей, которые возможно были жертвами какого-то катастрофического события, наподобие пандемии или голода.

Склеп под полом французской церковью

“Обнаруженный склеп вероятно, датируется 15-16 веками. В нем были найдены останки, как детей, так и взрослых, гробы отодвигали в стороны, чтобы освободить место для каждого последующего”, - говорят исследователи INRAP.

Раскопки выявили новые слои истории, включая плиточные гробницы XI–XIII веков и саркофаги, датируемые VI веком.

“Раскопки, которые планируется расширить до глубины трех метров, выявили останки, датируемые периодом от поздней античности до современной эпохи”, — заявила группа.

Напомним, обнаружены уникальные гробницы Империи Хань. Ученые считают, что в гробницах была похоронены представители одной богатой китайской семьи.