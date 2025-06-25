У Франції знайшли замурований на 400 років склеп: у ньому можуть бути жертви невідомої пандемії (фото)

У покинутій французькій церкві Сен-Філібер археологи знайшли справжню капсулу часу. Вони виявили замурований вхід у склеп, який закрили близько 400 років тому.

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Середньовічну церкву намагалися реконструювати в 1970-х роках, але відновлення будівлі обернулося катастрофою. Зовсім нещодавно археологи спробували оцінити збитки, завдані історичній споруді, а також знайти спосіб зберегти те, що від неї залишилося, пише Science Alert.

Церква XII століття є єдиною будовою в місті Діжон, яку побудували в римському стилі. Цю церкву вивели з експлуатації після Французької революції, після чого будівлю використовували як склад для солі в середині XX століття. Саме в той час усій конструкції було завдано непоправної шкоди.

Невдалу спробу реконструкції церкви було зроблено 1974 року, коли на підлозі будівлі встановили бетонну плиту з підігрівом. У підсумку, вона буквально "закачала" в конструкцію ще більше води і солі, кришачи старі камені.

Аби врятувати будівлю, бетонну плиту прибрали та почалася нова реконструкція під керівництвом археологів Національного інституту превентивних археологічних досліджень (INRAP). Під час цих реставраційних робіт і було виявлено своєрідну капсулу часу.

Під підлогою церкви було знайдено забуті сходи, які вели під землю до склепу. Він був запечатаний щонайменше 400 років тому. Склеп виявився останнім притулком для десятків людей, які, можливо, були жертвами якоїсь катастрофічної події, на кшталт пандемії або голоду.

Склеп під підлогою французької церкви

"Виявлений склеп, ймовірно, датується 15-16 століттями. У ньому були знайдені останки, як дітей, так і дорослих, труни відсували в сторони, щоб звільнити місце для кожного наступного", — кажуть дослідники INRAP.

Розкопки виявили нові шари історії, включно з плитковими гробницями XI-XIII століть і саркофагами, датованими VI століттям.

"Розкопки, які планується розширити до глибини трьох метрів, виявили рештки, датовані періодом від пізньої античності до сучасної епохи", — заявила група.

Нагадаємо, виявлено унікальні гробниці Імперії Хань. Вчені вважають, що в гробницях було поховано представників однієї багатої китайської родини.