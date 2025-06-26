Мертвые пульсары подают сигналы: их вызывают массивные горы высотой всего 1 см

Физики из Пекинского университета считают, что на некоторых пульсарах в космосе могут быть горы высотой до 1 см. Ученые говорят, что эти горы могут быть одними из самых массивных во Вселенной.

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В конце жизни ядра гигантских звезд разрушаются, а их внешние слои уносятся в космос во время взрыва сверхновой. После этой катастрофа остается нейтронная звезда, или же черная дыра, в зависимости от того, какого размера была звезда, пишет IFL Science.

“Нейтронные звезды являются самым плотным материалом во Вселенной, который мы можем наблюдать напрямую. Чтобы получить представление о том, насколько они плотны, одна крупинка сахара из материала нейтронной звезды весила бы около 1 триллиона килограммов (или 1 миллиард тонн) на Земле — примерно столько же, сколько гора. Вот что происходит, когда вы втискиваете звезду с массой, в два раза превышающей массу нашего Солнца, в сферу диаметром с город”, - объясняют в NASA.

Еще в 1967 году астрономы зафиксировали ряд необычных радиовспышек, которые прилетели на Землю из космоса. Сигналы под названием LGM-1 некоторые даже считали инопланетной связь, а сама аббревиатура в названии расшифровывается, как “маленькие зеленые человечки”. Теперь же ученые знают, что эти сигналы исходили от пульсаров, одной из разновидностей нейтронных звезд, которые излучают свет во время вращения.

Но без странностей не обошлось. Научные модели показывают, что вращение пульсаров падает до определенного порога, известного как “линия смерти”. После этого пульсары не могут излучать радиоволны, потому как теряют свое электрическое поле, необходимое для создания сигналов.

Но существуют такие пульсары, как PSR J0250+5854 и PSR J2144-3933, которые продолжают отправлять радиоимпульсы, при этом находясь за “линией смерти”.

Ученые предположили, что разгадка может крыться в крошечных, но невероятно массивных горах на поверхности пульсаров. Если их поверхность изрезана небольшими горами, то это может усиливать параллельное электрическое поле вблизи поверхности пульсара и усиливать ускорение позитронов.

В новом исследовании команда китайских ученых использовала сложные математические структуры для моделирования нейтронных звезд с небольшими горами на их поверхности. Исследователи хотели проверить, действительно ли крошечные горы на мертвых пульсарах могут быть причиной радиосигналов.

Результаты показали, что действительно горы на пульсарах могут вызывать радиосигналы, влияя особым образом на электрическое поле бывшей звезды. Команда также отметила, что эти горы должны быть меньше 1 см в высоту. Если они будут больше, то начнут испускать гравитационные волны, высасывая энергию вращения нейтронной звезды.

Предыдущие исследования показали, что горы на пульсарах не могут быть выше нескольких миллиметров, иначе они буквально сломают кору нейтронной звезды. Авторы исследования говорят, что если такие горы существуют, они могут дать подсказку о том, что вообще происходит на поверхности нейтронной звезды и внутри ее.

Напомним, астрономы обнаружили звезду с самым быстрым вращением во Вселенной. Обнаруженная нейтронная звезда имеет ту же скорость вращения вокруг своей оси, что и еще один подобный объект. Таким образом, теперь известны сразу две самые быстрые звезды.