Ископаемое возрастом 500 млн лет раскрывает эволюционную тайну: каков секрет морской звезды

В новом исследовании ученые изучили ископаемое возрастом 500 миллионов лет из Марокко — полученные данные помогают ученым раскрыть эволюционную тайну того, как морские звезды эволюционировали.

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Морские звезды — невероятные организмы, но они также невероятно странные. Как иглокожие, они являются родственниками морских огурцов и ежей, то есть в какой-то момент они разделили схожий симметричный план тела, разделенный пополам. Теперь у них есть уникальная и странная пятикратная симметрия, пишет IFLScience.

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Но когда же все стало странным для морской звезды?

Тайна ископаемого возрастом 500 млн лет

В ходе нового исследования ученые изучили ископаемое возрастом 500 миллионов лет, обнаруженное исследователями из Музея естественной истории в Марокко. Новый вид получил название Atlascystis acantha и помогает раскрыть эволюционную тайну того, как морские звезды эволюционировали от животных с двусторонней симметрией к пятилучевой симметрии, которую мы видим сегодня.

Окаменелость была найдена в горах Анти-Аталс в Марокко и является старейшим известным иглокожим с двусторонним планом тела. Наиболее любопытно то, что древний образец закрывает важный пробел в летописи окаменелостей между двусторонними иглокожими прошлого и пятиугольной морской звездой, которую мы находим скользящей по морскому дну.

По словам соавтора исследования и главного научного сотрудника музея, доктора Имрана Рахмана, окаменелость невероятно хорошо сохранилась, что позволило понять, что у древнего организма было плоское, шипастое тело, а также имелся специализированный набор скелетных пластин, которые, вероятно, использовались для подтверждения.

Считается, что древние животные были похожи на амбулакры, которые современные иглокожие используют для передвижения и питания. К слову, ранее ученым не удавалось идентифицировать эту черту у столь раннего иглокожего.

Цветные полосы демонстрируют повторяющиеся сегменты по всей его двусторонней симметрии Фото: Steffi Woodgate

Эволюционная тайна морской звезды

Доктор Рахман также отмечает, что новые ископаемые свидетельства позволяют собрать воедино то, как планы тела морских звезд и их родственников эволюционировали шаг за шагом: от предков, гораздо более похожих по форме на других животных.

В ходе исследования ученые использовали 3D-визуализацию, анализ роста и передовые филогенетические методы. В результате им удалось поместить Atlascystis в основание генеалогического древа иглокожих.

Новое открытие переворачивает более ранние идеи о то, что двусторонние иглокожие были побочными проектами, ответвляющимися от высокоразвитых морских звезд в эволюционном древе группы. Вместо этого, как считают ученые, пятирукий план тела, наблюдаемый сегодня у морских звезд, вероятно, развился позже, путем дублирования одного амбулакра. Считается, что это могло произойти лишь после того, как иглокожие утратили какой-либо определенный участок туловища.

Увы, окаменелости все еще остаются нашим единственным прямым пониманием эволюционной истории групп во времени. Теперь новое открытие проливает свет на первые шаги эволюции одного из самых узнаваемых планов тела, которые наблюдаются сегодня у морских звезд.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, где на самом деле у морской звезды голова.