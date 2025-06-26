Викопне віком 500 млн років розкриває еволюційну таємницю: який секрет морської зірки

У новому дослідженні вчені вивчили викопне віком 500 мільйонів років з Марокко — отримані дані допомагають вченим розкрити еволюційну таємницю того, як морські зірки еволюціонували.

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Морські зірки — неймовірні організми, але вони також неймовірно дивні. Як голкошкірі, вони є родичами морських огірків і їжаків, тобто в якийсь момент вони розділили схожий симетричний план тіла, розділений навпіл. Тепер у них є унікальна і дивна п'ятикратна симетрія, пише IFLScience.

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Але коли ж усе стало дивним для морської зірки?

Таємниця викопного віком 500 млн років

Під час нового дослідження вчені вивчили викопне віком 500 мільйонів років, виявлене дослідниками з Музею природної історії в Марокко. Новий вид отримав назву Atlascystis acantha і допомагає розкрити еволюційну таємницю того, як морські зірки еволюціонували від тварин з двосторонньою симетрією до п'ятипроменевої симетрії, яку ми бачимо сьогодні.

Скам'янілість була знайдена в горах Анті-Аталс у Марокко і є найстарішим відомим голкошкірим з двостороннім планом тіла. Найцікавіше те, що стародавній зразок закриває важливу прогалину в літописі скам'янілостей між двосторонніми голкошкірими минулого і п'ятикутною морською зіркою, яку ми знаходимо, коли вона ковзає по морському дну.

За словами співавтора дослідження і головного наукового співробітника музею, доктора Імрана Рахмана, скам'янілість неймовірно добре збереглася, що дало змогу зрозуміти, що стародавній організм мав плоске, шипасте тіло, а також мав спеціалізований набір скелетних пластин, які, імовірно, використовувалися для підтвердження.

Вважається, що стародавні тварини були схожі на амбулакри, які сучасні голкошкірі використовують для пересування і харчування. До слова, раніше вченим не вдавалося ідентифікувати цю рису в настільки раннього голкошкірого.

Кольорові смуги демонструють повторювані сегменти по всій його двосторонній симетрії Фото: Steffi Woodgate

Еволюційна таємниця морської зірки

Доктор Рахман також зазначає, що нові викопні свідоцтва дають змогу зібрати докупи те, як плани тіла морських зірок та їхніх родичів еволюціонували крок за кроком: від предків, набагато більш схожих за формою на інших тварин.

Під час дослідження вчені використовували 3D-візуалізацію, аналіз росту і передові філогенетичні методи. У результаті їм вдалося помістити Atlascystis в основу генеалогічного древа голкошкірих.

Нове відкриття перевертає більш ранні ідеї про те, що двосторонні голкошкірі були побічними проєктами, що відгалужуються від високорозвинених морських зірок в еволюційному дереві групи. Натомість як вважають учені, п'ятирукий план тіла, що спостерігається сьогодні у морських зірок, імовірно, розвинувся пізніше, шляхом дублювання одного амбулакра. Вважається, що це могло статися лише після того, як голкошкірі втратили якусь певну ділянку тулуба.

На жаль, скам'янілості все ще залишаються нашим єдиним прямим розумінням еволюційної історії груп у часі. Тепер нове відкриття проливає світло на перші кроки еволюції одного з найбільш впізнаваних планів тіла, які спостерігаються сьогодні у морських зірок.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, де насправді у морської зірки голова.