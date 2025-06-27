Не весь уран можно использовать для ядерного оружия: вот что значит его обогащение

Химик объясняет, как уран, который является одним из самых распространенных химических элементов, перерабатывается в энергию.

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Когда многие люди слышат слово "уран", то они вспоминают грибовидные облака, возникающие во время взрыва ядерной бомбы. Химик Андре Хадсон из Рочестерского технологического института (США) говорит, что уран — это не только химический элемент, который связан с оружием массового поражения, но это также очень распространенный элемент, который играет решающую роль в современной энергетике и медицине, пишет ScienceAlert.

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Химический элемент уран снова оказался в центре внимания общественности по всему миру в июне 2025 года, когда США нанесли ракетные удары по объектам в Иране, которые, как считается, содержат высокообогащенный уран, необходимый для создания ядерного оружия. Некоторые СМИ писали о том, что Иран достиг обогащения урана на 60%, но что это на самом деле означает? По словам Хадсона, многие люди неправильно понимают этот химический элемент.

Что такое уран?

Уран является радиоактивным химическим элементом под номером 92 в периодической таблице химических элементов. Радиоактивность — это естественный процесс, при котором некоторые атомы, такие как уран, торий и радий, распадаются сами по себе, высвобождая энергию.

Когда многие люди слышат слово "уран", то они вспоминают грибовидные облака, возникающие во время взрыва ядерной бомбы Фото: Flickr

Уран был открыт в 1789 году немецким химиком Мартином Генрихом Клапротом, который назвал его в честь планеты Уран. Но сила этого элемента не была раскрыта до XX века, когда ученые обнаружили, что атомы урана могут разделяться c с помощью ядерного деления. Во время этого процесса ядро ​​атома разделяется на два или более ядер, что высвобождает большое количество энергии.

Уран встречается практически везде. Он находится в горных породах, почве и воде. Большая часть урана находится в земной коре, где его добывают и обогащают, чтобы увеличить количество его наиболее полезной радиоактивной формы под названием уран-235.

Обогащение урана

Уран-235 — это изотоп урана, который является версией химического элемента, которая имеет другую массу, чем основной элемент.

Необработанный уран в основном состоит из изотопа уран-238. Он содержит всего около 0,7% урана-235, изотопа, который позволяет происходить наибольшему количеству ядерных делений. Таким образом, процесс обогащения обогащает уран-235.

Обогащение может сделать уран более полезным для разработки ядерного оружия, поскольку в природном уране недостаточно урана-235 для хорошей работы в ядреных реакторах или оружии. Процесс обогащения урана обычно состоит из трех этапов.

Обогащенный уран используют для производства электроэнергии на АЭС Фото: ScienceAlert

Первый этап — преобразование урана в газ, называемый гексафторидом урана. На втором этапе газ поступает в центрифугу, которая вращается очень быстро. Поскольку уран-235 немного легче урана-238, он движется наружу медленнее при вращении, и два изотопа разделяются. Газ вращается до тех пор, пока уран-235 не будет обогащен.

Обычно уран можно использовать на АЭС для выработки электроэнергии, если он обогащен на 3–5 %, то есть 3–5 % урана — это уран-235. При обогащении на 20 % уран-235 считается высокообогащенным ураном, а при обогащении на 90 % или выше — это уже оружейный уран.

Этот высокообогащенный уран используется в ядерном оружии, поскольку он может поддерживать быструю неконтролируемую цепную реакцию, которая высвобождает большее количество энергии по сравнению с другими изотопами.

Разнообразные возможности урана

Уран, кроме того, что его используют для создания оружия, также играет важную роль в современной жизни. При низком уровне обогащения уран обеспечивает почти 10 % электроэнергии в мире. Также некоторые методы лечения рака и технологии диагностической визуализации используют уран для лечения болезней. Атомные подводные лодки и авианосцы полагаются на обогащенный уран для бесшумной и эффективной работы в течение многих лет.

По словам Хадсона, уран способен или осветить город, или уничтожить его, но в любом случае он является одним из самых необходимых химических элементов для человечества.

Как уже писал Фокус, физики решили парадокс черной дыры и темной материи. Они считают, что у Вселенной есть собственная память.