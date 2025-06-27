Очень странное исследование NASA: накачали пауков запрещенными препаратами и наблюдали (фото)

Исследователи американского космического агентства NASA имеют довольно хорошую репутацию во всем мире, основанную на различных миссиях по исследованию Солнечной системы. Однако порой они также могут проводить довольно необычные исследования.

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Одно из таких необычных исследований было проведено учеными NASA в 1990-х годах, когда ученые давали паукам запрещенные наркотики, а затем наблюдали за тем, как менялась их паутина. Любопытно, что паутина, сплетенная под воздействием кофеина, была особенно хаотичной, пишет IFLScience.

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Очень странный эксперимент

Первое исследование с пауками было проведено швейцарским фармакологом Питером Виттом, который пытался исследовать влияние наркотиков на пауков. Он держал их в комнате с контролируемой температурой и светом, а также кормил амфетаминами, мескалином, кофеином и ЛСД. Кроме того, пауки получили дозу угарного газа. Далее Витт наблюдал за тем, как наркотики влияют на способность пауков плести паутину.

Известно, что пауки умеют плести свои сети инстинктивно, а не учатся этому у других пауков. По словам доктора Бет Мортимер из Оксфордского университета, изначально паукам, плетущим паутину, необходимо иметь одну нить, проходящую через пространство. Далее они создают Y-образную форму — идут в середину и прикрепляют еще одно шелковое волокно и тянут все это вниз, создавая Y-образную форму.

Затем они выстраивают швартовочные и структурные нити вокруг внешней части паутины, прежде чем ввести немного шелка в середину и прикрепить его к центру паутины. По словам доктора Мортимер, пауки приносят немного шелка в середину и прикрепляют его к центру. Затем они проводят большую часть времени, медленно укладывая эту спираль захвата.

Далее пауки медленно перемещаются, создавая из паутины сложную сеть для ловли мух. По крайней мере, так ведут себя пауки, которые не находятся под воздействием наркотиков.

Как ведут себя пауки под ЛСД

Результаты исследования показали, что высокие дозы ЛСД мешали паукам выполнять работу — в результате некоторые пауки и вовсе бросали свою работу. Но при более низких дозах они создавали сложные трехмерные сети. Хотя паутины были красивыми и описывались как "поразительно психоделические", они были довольно неэффективны в ловле добычи. Пауки, которые принимали мескалин, натуральный психоделик, вырабатываемый некоторыми кактусами, на самом деле создавали немного более крупные сети.

Казалось бы, ученые узнали все, что хотели. Однако в 1990-х годах ученые NASA посчитали, что это не так.

Эксперимент NASA

В 1995 году ученые из Центра космических полетов имени Маршалла NASA в Аризоне повторили эксперимент с пауками, давая им каннабис, амфетамин, кофеин, седативный хлоралгидрат. Далее ученые проанализировали сети, сплетенные пауками.

Авторы исследования отмечали, что хотели таким образом определить токсичность химикатов без проведения испытаний на "высших животных". Результаты оказались схожими с результатами Витта, включая особенно испорченные паутины, когда пауки подвергались воздействию кофеина.

Команда пришла к выводу, что изменения в паутине отражают степень токсичности вещества: чем более оно токсично, тем более деформированной выглядит паутина. Поскольку форма паутины в некоторых отношениях напоминает форму кристаллической решетки, применяются методы статистической кристаллографии для получения нескольких количественных показателей токсичности, которые проявляются в различиях между фотографиями паутины, сплетенной в токсичных и нормальных условиях.

Изображения ячеек были оцифрованы и обработаны программой анализа данных изображений, вычисляющей различные показатели клеточной структуры паутины, в том числе:

количество ячеек;

средняя площадь;

периметры;

радиусы ячеек.

Похоже, что одним из наиболее выраженных показателей токсичности является уменьшение, по сравнению с обычной паутиной, количества завершенных сторон в ячейках: чем выше токсичность, тем больше сторон паук не может завершить. В то время как другие препараты оказывают более сильное воздействие на людей, неудивительно, что кофеин мог эволюционировать из-за своей токсичности для насекомых.

Как меняются паутины под действием наркотиков Фото: NASA

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