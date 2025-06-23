Последний писк моды энтомологии: целый род из 12 видов невероятным образом ускользал от ученых

Исследователи только что обнаружили неизвестный ранее науке род пауков-скакунов, состоящий из 12 различных видов и скрывающийся в скалистых альпийских регионах Южного острова Новой Зеландии.

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Наша планета является домом для невероятного количества видов, а потому не так уж удивительно, что некоторые виды все еще неизвестны науке. Что касается пауков-скакунов, это особенно логично, учитывая, где они живут и насколько хорошо замаскированы, пишет Science Alert.

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Неизведанная территория Новой Зеландии

11% территории Новой Зеландии возвышаются над линией, где деревья могут выживать, но ниже постоянного снежного покрова — место, известное как альпийская зона. Чтобы выжить в этих суровых условиях, паукам приходится выдерживать:

сильное воздействие ультрафиолета летом;

месяцы снега;

месяцы ледяного покрова;

скорость ветра в 180 км/час;

температуру от -15°C до 27°C.

Новый вид пауков-скакунов во время трапезы Фото: Robin Long

Совершенно новый род пауков-скакунов

В новом исследовании биологи Робин Лонг, Кор Винк и Адриан Патерсон из Университета Линкольна в Новой Зеландии прошли по скалистым склонам альпийской зоны Южного острова, чтобы собрать 170 пауков-скакунов. Они также исследовали несколько других более низких участков. В результате ученым удалось открыть совершенно новый род, который они назвали в Ourea в честь горных божеств греческой мифологии.

Было обнаружено, что десять из новых видов пауков обитают исключительно в альпийской зоне; два других обитали в основном, но не исключительно, выше линии деревьев. Авторы исследования отмечают, что недавно обнаруженные виды демонстрируют очень скрытую морфологию, кажущуюся удивительно похожей на каменистые субстраты, на которых они живут — пауков чрезвычайно сложно было распознать, если они не двигались.

Каждый паук удивительно хорошо замаскирован на своем фоне Фото: New Zealand Journal of Zoology

Загадочный камуфляж пауков-скакунов

По словам исследователей представители 12 видов недавно открытого рода отличаются невероятным камуфляжем. Особенно удивительным являлся камуфляж самок Ourea petroides. Они, как правило, предпочитают камни, покрытые корковым лишайником, что, "вероятно, связано с тем, что рост лишайника соответствует более стабильному субстрату, который может поддерживать небольшую экосистему видов добычи".

В общей сложности ученым удалось собрать достаточно образцов, чтобы отличить виды друг от друга, особенно по их гениталиям, которые являются одной из самых отличительных черт каждого из видов. К слову, Ourea — захватывающее дополнение к малоизученному разнообразию пауков-скакунов Новой Зеландии, из которых ранее была описана только четверть.

Ранее Фокус писал о том, что очаровательные пауки-скакуны умеют то, чего не умеют остальные.