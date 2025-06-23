Останній писк моди ентомології: цілий рід із 12 видів неймовірним чином вислизав від учених

Дослідники щойно виявили невідомий раніше науці рід павуків-скакунів, що складається з 12 різних видів і ховається в скелястих альпійських регіонах Південного острова Нової Зеландії.

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Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів, а тому не так вже й дивно, що деякі види все ще невідомі науці. Що стосується павуків-скакунів, це особливо логічно, враховуючи, де вони живуть і наскільки добре замасковані, пише Science Alert.

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Незвідана територія Нової Зеландії

11% території Нової Зеландії підносяться над лінією, де дерева можуть виживати, але нижче постійного снігового покриву — місце, відоме як альпійська зона. Щоб вижити в цих суворих умовах, павукам доводиться витримувати:

сильний вплив ультрафіолету влітку;

місяці снігу;

місяці крижаного покриву;

швидкість вітру в 180 км/год;

температуру від -15°C до 27°C.

Новий вид павуків-скакунів під час трапези Фото: Robin Long

Абсолютно новий рід павуків-скакунів

У новому дослідженні біологи Робін Лонг, Кор Вінк і Адріан Патерсон з Університету Лінкольна в Новій Зеландії пройшли скелястими схилами альпійської зони Південного острова, щоб зібрати 170 павуків-скакунів. Вони також досліджували кілька інших нижчих ділянок. У результаті вченим вдалося відкрити абсолютно новий рід, який вони назвали Ourea на честь гірських божеств грецької міфології.

Було виявлено, що десять із нових видів павуків мешкають винятково в альпійській зоні; два інших мешкали в основному, але не виключно, вище лінії дерев. Автори дослідження зазначають, що нещодавно виявлені види демонструють дуже приховану морфологію, яка видається напрочуд схожою на кам'янисті субстрати, на яких вони живуть, — павуків надзвичайно складно було розпізнати, якщо вони не рухалися.

Кожен павук напрочуд добре замаскований на своєму тлі Фото: New Zealand Journal of Zoology

Загадковий камуфляж павуків-скакунів

За словами дослідників представники 12 видів нещодавно відкритого роду відрізняються неймовірним камуфляжем. Особливо дивним був камуфляж самок Ourea petroides. Вони, як правило, віддають перевагу камінню, вкритому кірковим лишайником, що, "імовірно, пов'язано з тим, що ріст лишайника відповідає стабільнішому субстрату, який може підтримувати невелику екосистему видів здобичі".

Загалом вченим вдалося зібрати достатньо зразків, щоб відрізнити види один від одного, особливо за їхніми геніталіями, які є однією з найбільш відмінних рис кожного з видів. До речі, Ourea — дивовижне доповнення до маловивченого розмаїття павуків-скакунів Нової Зеландії, з яких раніше була описана тільки чверть.

Раніше Фокус писав про те, що чарівні павуки-скакуни вміють те, чого не вміють інші.