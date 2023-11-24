Виняток із правила. Чарівні павуки-скакуни вміють те, чого не вміють інші

Нове дослідження показує, що ці членистоногі володіють дивовижними здібностями, які не характерні для такого асоціального виду.

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Чарівні павуки-скакуни (Phidippus regius) не вважаються соціальним видом, проте не перестають дивувати вчених. Раніше дослідники вже виявили, що ці дивовижні членистоногі здатні розрізняти натхненні та неживі предмети. Але нове дослідження показує, що це не всі унікальні навички, якими вони володіють, пише IFLScience.

Цікаві результати нового дослідження були опубліковані командою у вигляді препринта. Під час дослідження вчені виявили, що великоокі павуки-скакуни насправді мають навичку, яку раніше вважали характерною лише для соціальних тварин. Вчені виявили, що цей вид членистоногих здатний впізнавати інших павуків-скакунів, яких зустрічав раніше.

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Раніше наука припускала, що подібні здібності є специфічною рисою тварин з великим мозком, що володіють когнітивними здібностями до інтенсивного обчислювального процесу. Однак павуки-скакуни перевернули все з ніг на голову. По суті, на думку команди, вони є винятком із цього правила, адже демонструють, що асоціальний вид членистоногих володіє цими здібностями.

Під час дослідження вчені використовували групу павуків-скакунів, які раніше не зустрічалися. Далі їх розділили на групи та спостерігали за тим, як вони реагують один на одного залежно від того, чи зустрічалися вони раніше в умовах експерименту. Результати свідчать про те, що членистоногі по-різному реагували на павуків, з якими раніше вже перетиналися, порівняно з тими, кого бачили вперше.

Науковці виявили, що стосовно незнайомих павуків членистоногі виявляли інтерес у формі взаємного підходу — підходили трохи ближче один до одного, щоб краще роздивитися. Водночас коли вони бачили павуків, з якими вже зустрічалися, вони виявляли менший інтерес — трималися якомога далі й не наближалися до "знайомого обличчя".

На думку авторів дослідження, такі результати дають змогу припустити, що павуки-скакуни здатні до індивідуального розпізнавання родичів на основі довготривалої соціальної пам'яті. Наразі дослідження ще проходить рецензування, після чого результати будуть опубліковані.

Раніше Фокус писав про те, що бактерії зберігають спогади й передають їх нащадкам: без мозку і нервової системи.