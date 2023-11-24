Исключение из правила. Очаровательные пауки-скакуны умеют то, чего не умеют остальные

Новое исследование показывает, что эти членистоногие обладают удивительными способностями, которые не характерные для такого асоциального вида.

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Очаровательные пауки-скакуны (Phidippus regius) не считаются социальным видом, однако не перестают удивлять ученых. Ранее исследователи уже обнаружили, что эти удивительные членистоногие способны различать воодушевленные и неодушевленные предметы. Но новое исследование показывает, что это не все уникальные навыки, которыми они обладают, пишет IFLScience.

Любопытные результаты нового исследования были опубликованы командой в виде препринта. В ходе исследования ученые обнаружили, что большеглазые пауки-скакуны в действительности обладают навыком, который ранее считался характерным лишь для социальных животных. Ученые обнаружили, что этот вид членистоногих способен узнавать других пауков-скакунов, которых встречал ранее.

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Ранее наука предполагала, что подобные способности являются специфической чертой животных с большим мозгом, обладающих когнитивными способностями к интенсивному вычислительному процессу. Однако пауки-скакуны перевернули все с ног на голову. По сути, по мнению команды, они являются исключением из этого правила, ведь демонстрируют, что асоциальный вид членистоногих обладает этими способностями.

В ходе исследования ученые использовали группу пауков-скакунов, которые ранее не встречались. Далее их разделили на группы и наблюдали за тем, как они реагируют друг на друга в зависимости от того встречались ли они ранее в условиях эксперимента. Результаты свидетельствуют о том, что членистоногие по-разному реагировали на пауков, с которыми ранее уже пересекались, в сравнении с теми, кого видели впервые.

Ученые обнаружили, что в отношении незнакомых пауков членистоногие проявляли интерес в форме взаимного подхода — подходили немного ближе друг к другу, чтобы лучше рассмотреть. В то же время, когда они видели пауков, с которыми уже встречались, они проявляли меньший интерес — держались подальше и не приближались к "знакомому лицу".

По мнению авторов исследования, подобные результаты позволяют предположить, что пауки-скакуны способны к индивидуальному распознаванию сородичей на основе долговременной социальной памяти. В данный момент исследование еще проходит рецензирование, после чего результаты будут опубликованы.

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