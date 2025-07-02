Драгоценности английской короны давно утеряны: на коронацию выносят всего лишь копии

На протяжении девяти столетий короли и королевы Великобритании проводили церемониальные коронации, облаченные в королевские регалии. Эти предметы всегда считались символом королевской власти.

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Короны с рубинами, скипетр с самым большим бриллиантом в мире, а также держава, украшенная рубинами. И это все только часть священных аксессуаров для коронации британских монархов. Королевские регалии не являются уникальным явлением для Британии. До сих пор драгоценности символизируют власть правителей в Нидерландах, Таиланде, а также были связаны с монархами на протяжении веков в прошлом, пишет Discover.

Но британская корона обладает более 100 предметами, что является самой большой коллекцией регалий в мире.

Коллекция британских королевских регалий

"Королевские драгоценности — это гораздо больше, чем просто инкрустированные драгоценностями предметы. Они представляют собой долгую историю отношений между монархом и народом Британии на протяжении столетий и служат напоминанием о том, что в Британии существует конституционная монархия", — говорит старший куратор декоративно-прикладного искусства в Королевском фонде коллекций Кэтрин Джонс.

За сохранение Королевской коллекции в Британии отвечает Королевский фонд. В эту коллекцию входят державы, скипетры и короны, хранящиеся сегодня в Тауэре, которые продолжают использоваться во время эпохальных королевских мероприятий, таких как коронация нового короля или королевы.

Церемония коронации британских монархов мало изменилась за прошедшие столетия с момента самой первой, которая состоялась в 1066 году. Архиепископ Кентерберийский коронует нового короля или королеву в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, в то время как королевская особа надевает коронационные регалии. Центральными элементами коронационных регалий являются драгоценности короны, священные предметы, которые развивались вместе с британской историей.

Но сегодняшний драгоценности короны далеко не оригинал, а скорее современная копия. Дело в том, что во время Гражданской войны в Англии в 1642 году подлинные королевские драгоценности были уничтожены как символ восстания против монархии. Множество предметов из коллекции продали для финансирования нового правительства, а золотые и серебренные предметы были просто переплавлены на монеты.

"Символическое значение драгоценностей была настолько велико, что во время Гражданской войны королевские драгоценности были уничтожены парламентариями в знак поражения монархии", — добавляет Джонс.

Но в 1660 году монархия снова вернулась на прежнее место, и вступивший на престол король Карл II распорядился создать новые регалии для собственной коронации в 1661 году. Поэтому на сегодняшний день почти все драгоценности британской короны датируются примерно серединой XVII века.

"Одним из сохранившихся предметов средневекового периода является коронационная ложка XII века, которую до сих пор несут в процессии и кладут на алтарь во время церемонии", — говорит эксперт.

Известные регалии британских монархов

Самой узнаваемой является корона Святого Эдуарда весом 2,155 кг. Корона, инкрустированная рубинами, аметистами и сапфирами, была также создана для коронации Карла II. Эта корона должна была заменить ранее уничтоженную средневековую корону.

Корона была создана для коронации Карла II Фото: Royal Collection Trust

Скипетр с крестом государя был сделан для Карла II и теперь используется при каждой коронации, он инкрустирован самым большим ограненным бриллиантом в мире, который называется Куллинан I или Звезда Африки. Скипетр олицетворяет силу и власть и находится в руках монарха во время церемонии коронации.

Скипетр с самым большим бриллиантом Фото: Getty

Державу британских монархов венчает крест, также она украшена изумрудами, рубинами и сапфирами, которые окружены бриллиантами и жемчугом.

Держава британских монархов Фото: The Royal Household/Crown Copyright

Покидая Вестминстерское аббатство, после церемонии коронации, монархи обычно надевают Большую Императорскую Корону Великобритании, также известную как Имперская государственная корона. Она украшена почти 3 тыс. бриллиантов, среди которых знаменитый бриллиант Куллинан II.

Имперская государственная корона или корона святого Эдуарда Фото: The Royal Household/Crown Copyright

Археологические свидетельства использования корон для обозначения правителей датируются 200 годом до н. э. В Британии записи предполагают форму коронации, которая датируется англосаксонским периодом, охватывающим период с 410 по 1066 год н. э.

"Но первое использование наследственных коронных драгоценностей связано с Эдуардом I, или Эдуардом Исповедником, который оставил набор регалий для использования при коронации будущих английских королей", — подытожил Джонс.