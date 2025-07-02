Коштовності англійської корони давно загублені: на коронацію виносять усього лише копії

Протягом дев'яти століть королі та королеви Великої Британії проводили церемоніальні коронації, одягнені в королівські регалії. Ці предмети завжди вважалися символом королівської влади.

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Корони з рубінами, скіпетр з найбільшим діамантом у світі, а також держава, прикрашена рубінами. І це все тільки частина священних аксесуарів для коронації британських монархів. Королівські регалії не є унікальним явищем для Британії. Досі коштовності символізують владу правителів у Нідерландах, Таїланді, а також були пов'язані з монархами протягом століть у минулому, пише Discover.

Але британська корона володіє понад 100 предметами, що є найбільшою колекцією регалій у світі.

Колекція британських королівських регалій

"Королівські коштовності — це набагато більше, ніж просто інкрустовані коштовностями предмети. Вони являють собою довгу історію відносин між монархом і народом Британії впродовж століть і слугують нагадуванням про те, що в Британії існує конституційна монархія", — каже старша кураторка декоративно-прикладного мистецтва в Королівському фонді колекцій Кетрін Джонс.

За збереження Королівської колекції в Британії відповідає Королівський фонд. До цієї колекції входять держави, скіпетри і корони, що зберігаються сьогодні в Тауері, які продовжують використовуватися під час епохальних королівських заходів, як-от коронація нового короля або королеви.

Церемонія коронації британських монархів мало змінилася за минулі століття з моменту найпершої, яка відбулася 1066 року. Архієпископ Кентерберійський коронує нового короля або королеву у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, в той час як королівська особа одягає коронаційні регалії. Центральними елементами коронаційних регалій є коштовності корони, священні предмети, які розвивалися разом із британською історією.

Але сьогоднішні коштовності корони далеко не оригінал, а скоріше сучасна копія. Річ у тім, що під час Громадянської війни в Англії 1642 року справжні королівські коштовності були знищені як символ повстання проти монархії. Безліч предметів з колекції продали для фінансування нового уряду, а золоті та срібні предмети були просто переплавлені на монети.

"Символічне значення коштовностей було настільки велике, що під час Громадянської війни королівські коштовності були знищені парламентаріями на знак поразки монархії", — додає Джонс.

Але 1660 року монархія знову повернулася на колишнє місце, і король Карл II, який вступив на престол, розпорядився створити нові регалії для власної коронації 1661 року. Тому на сьогоднішній день майже всі коштовності британської корони датуються приблизно серединою XVII століття.

"Одним зі збережених предметів середньовічного періоду є коронаційна ложка XII століття, яку досі несуть у процесії та кладуть на вівтар під час церемонії", — каже експерт.

Відомі регалії британських монархів

Найвпізнаванішою є корона Святого Едуарда вагою 2,155 кг. Корона, інкрустована рубінами, аметистами та сапфірами, була також створена для коронації Карла II. Ця корона мала замінити раніше знищену середньовічну корону.

Корона була створена для коронації Карла II Фото: Royal Collection Trust

Скіпетр з хрестом государя був зроблений для Карла II і тепер використовується при кожній коронації, він інкрустований найбільшим огранованим діамантом у світі, який називається Куллінан I або Зірка Африки. Скіпетр уособлює силу і владу і перебуває в руках монарха під час церемонії коронації.

Скіпетр із найбільшим діамантом Фото: Getty

Державу британських монархів вінчає хрест, також вона прикрашена смарагдами, рубінами і сапфірами, які оточені діамантами і перлами.

Держава британських монархів Фото: The Royal Household/Crown Copyright

Залишаючи Вестмінстерське абатство, після церемонії коронації, монархи зазвичай надягають Велику Імператорську Корону Великої Британії, також відому як Імперська державна корона. Вона прикрашена майже 3 тис. діамантів, серед яких знаменитий діамант Куллінан II.

Імперська державна корона або корона святого Едуарда Фото: The Royal Household/Crown Copyright

Археологічні свідчення використання корон для позначення правителів датуються 200 роком до н. е. У Британії записи припускають форму коронації, що датується англосаксонським періодом, що охоплює період з 410 по 1066 рік н. е.

"Але перше використання спадкових коронних коштовностей пов'язане з Едуардом I, або Едуардом Сповідником, який залишив набір регалій для використання під час коронації майбутніх англійських королів", — підсумував Джонс.