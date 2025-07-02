Археолог утверждает, что наконец-то нашел Атлантиду: она пряталась у всех на виду (фото)

В своих трудах философ из Древней Греции Платон описывает развитую цивилизацию, которая строила величественные храмы и массивные портовые стены. В конце концов эту цивилизацию поглотило море более 11,6 тыс. лет назад.

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В наши дни эта затерянная цивилизация известна всем как Атлантида, и археолог-любитель Майкл Доннеллан утверждает, что ему удалось найти руины могущественного города. По его словам, они находятся совсем близко к побережью Кадиса, Испания, пишет Daily Mail.

Донеллан не только утверждает, что нашел затонувшую Атлантиду, но и предоставляет подводные кадры. Такое заявление археолог-любитель сделал на конференции в Северной Каролине, где он представил свой документальный фильм.

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На протяжении 8 лет Донеллан исследовал побережье Кадиса с помощью сонара и лирада. Исследования обнаружили “длинные линейные структуры”, высеченные на дне океана. В целом руины образовывают “огромные круглые стены”, каждая из которых достигала 6 метров.

У самой внешней стены наибольшее количество повреждений, как будто бы на нее когда-то обрушилось огромное цунами. Вторая и третья стены, по словам археолога, были смещены, а сканирование показало, что их разделило на две части.

Древние руины под водой Фото: Michael Donnellan

Между стенами находились замысловатые вырезанные каналы, а в центре – прямоугольные руины, что совпадает с описанием Платона. Именно так философ описывал храм Посейдона, который якобы располагался в самом центре Атлантиды.

Доннеллан и его команда, в мутных водах побережья, сделали снимки первой стены. Археолог-любитель описывает конструкцию как имеющую острые прямые углы, плоские поверхности и равномерную ширину в несколько метров. Доннеллан добавляет, что найденные им камни вероятно, были отесаны и положены один на другой.

Камни имеют четкие углы Фото: Michael Donnellan

“Это дословно соответствует всему, что говорит Платон. Он говорит, что это произошло в регионе, который греки 2400 лет назад называли Гадес. Мы прекрасно знаем по сей день, что Гадес — это современный Кадис, который, как оказалось, является старейшим городом в Западной Европе”, - говорит исследователь.

История Платона об Атлантиде в основном появляется в “Тимее” и “Критии”, написанных около 360 г. до н. э. Философ пишет о могущественно островном государстве, которое было расположено за Геракловыми столпами, древнее название Гибралтарского пролива, расположенного в Атлантическом океане, напротив Средиземного моря.

Побережье, где археолог-любитель якобы нашел Атлантиду Фото: Michael Donnellan

В “Критии” Платон пишет, что Атлас, первый царь Атлантиды, правил вместе со своим братом-близнецом Гадейрусом. Вместе они разделили территорию острова, управляя землей, богатой ресурсами, дворцовой архитектурой и сложной сетью каналов и гаваней.

Но, как гласит история, атланты стали жадными и коррумпированными, и боги наказали их.

Археолог и режиссер признал, что историки не знают, что стало причиной ужасных событий, но указал на поздний дриас, спорного периода, который, как предполагается, закончился около 11 600 г. до н. э. Некоторые ученые предполагают, что в этот период на Земле произошло некое катастрофическое событие.

За более чем 20 погружений Доннеллан и его команда обнаружили еще более интригующие подсказки: обломки стены, обрушенные на морское дно, каналы, прорубленные желоба и разбросанные камни, которые, по его мнению, были “выброшены” с первоначального места строительства.

Команда наткнулась на огромные камни, размером примерно с половину небольшого автомобиля, которые были идеально прямоугольными.

Напомним, секрет легендарного металла из Атлантиды наконец-то раскрыт. Одной из тайн Атлантиды был мифический металл орихалк, о котором писали Платон и Плиний Старший.