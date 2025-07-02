Археолог стверджує, що нарешті знайшов Атлантиду: вона ховалася у всіх на виду (фото)

У своїх працях філософ зі Стародавньої Греції Платон описує розвинену цивілізацію, яка будувала величні храми та масивні портові стіни. Зрештою цю цивілізацію поглинуло море понад 11,6 тис. років тому.

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У наші дні ця загублена цивілізація відома всім як Атлантида, і археолог-любитель Майкл Доннеллан стверджує, що йому вдалося знайти руїни могутнього міста. За його словами, вони розташовані зовсім близько до узбережжя Кадіса, Іспанія, пише Daily Mail.

Донеллан не тільки стверджує, що знайшов затонулу Атлантиду, а й надає підводні кадри. Таку заяву археолог-аматор зробив на конференції в Північній Кароліні, де він представив свій документальний фільм.

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Протягом 8 років Донеллан досліджував узбережжя Кадіса за допомогою сонара і лірада. Дослідження виявили "довгі лінійні структури", висічені на дні океану. Загалом руїни утворюють "величезні круглі стіни", кожна з яких сягала 6 метрів.

У самої зовнішньої стіни найбільша кількість ушкоджень, нібито на неї колись обрушилося величезне цунамі. Друга і третя стіни, за словами археолога, були зміщені, а сканування показало, що їх розділило на дві частини.

Стародавні руїни під водою Фото: Michael Donnellan

Між стінами знаходилися хитромудрі вирізані канали, а в центрі — прямокутні руїни, що збігається з описом Платона. Саме так філософ описував храм Посейдона, який нібито розташовувався в самому центрі Атлантиди.

Доннеллан і його команда, в каламутних водах узбережжя, зробили знімки першої стіни. Археолог-аматор описує конструкцію як таку, що має гострі прямі кути, плоскі поверхні і рівномірну ширину в кілька метрів. Доннеллан додає, що знайдені ним камені, ймовірно, були обтесані й покладені один на інший.

Камені мають чіткі кути Фото: Michael Donnellan

"Це дослівно відповідає всьому, що говорить Платон. Він каже, що це сталося в регіоні, який греки 2400 років тому називали Гадес. Ми прекрасно знаємо донині, що Гадес — це сучасний Кадіс, який, як виявилося, є найстарішим містом у Західній Європі", — каже дослідник.

Історія Платона про Атлантиду здебільшого з'являється в "Тимеї" та "Критії", написаних близько 360 р. до н. е. Філософ пише про могутню острівну державу, що була розташована за Геракловими стовпами, стародавня назва Гібралтарської протоки, розташованої в Атлантичному океані, навпроти Середземного моря.

Узбережжя, де археолог-аматор нібито знайшов Атлантиду Фото: Michael Donnellan

У "Критії" Платон пише, що Атлас, перший цар Атлантиди, правив разом зі своїм братом-близнюком Гадейрусом. Разом вони розділили територію острова, керуючи землею, багатою на ресурси, палацовою архітектурою та складною мережею каналів і гаваней.

Але, як свідчить історія, атланти стали жадібними та корумпованими, і боги покарали їх.

Археолог і режисер визнав, що історики не знають, що стало причиною жахливих подій, але вказав на пізній дріас, спірний період, який, як припускають, закінчився приблизно в 11 600 р. до н. е. Деякі вчені припускають, що в цей період на Землі сталася якась катастрофічна подія.

За більш ніж 20 занурень Доннеллан і його команда виявили ще більш інтригуючі підказки: уламки стіни, обвалені на морське дно, канали, прорубані жолоби і розкидане каміння, яке, на його думку, було "викинуте" з початкового місця будівництва.

Команда натрапила на величезні камені, розміром приблизно з половину невеликого автомобіля, які були ідеально прямокутними.

Нагадаємо, секрет легендарного металу з Атлантиди нарешті розкрито. Однією з таємниць Атлантиди був міфічний метал оріхалк, про який писали Платон і Пліній Старший.