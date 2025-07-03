Поймет даже двоечник: ученые разработали безотказный метод обучения математике

Едва заметные электрические сигналы, передаваемые в мозг, могут существенно улучшить математические навыки у студентов. Авторы исследования утверждают, что процедура более чем безопасна.

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По словам авторов открытия, их технология находится не так уж и далеко от готовности к использованию в домашних условиях. Правда, другие эксперты подчеркивают, что все же необходимы дополнительные данные, пишет LiveScience.

В рамках эксперимента команда ученых из Оксфордского университета набрала 72 студента. Сперва ученые оценили математические способности добровольцев с помощью тестов, а после разделили их на три подгруппы, в зависимости от способностей. При этом в каждой группе были люди со слабыми и сильными математическими навыками.

Далее на головах участников были размещен электроды, которые подавали очень слабые электрические сигналы в мозг. У двух групп исследователи стимулировали либо дорсолатеральную префронтальную кору (dlPFC), либо заднюю теменную кору (PPC). Обе области мозга связаны с математическими способностями. Третья же группа получала фиктивную стимуляцию.

Команда применила транскраниальную случайную шумовую стимуляцию (tRNS), которая относится к неинвазивным видам стимуляции мозга. Именно этот метод считается самым комфортным из всех имеющихся стимуляций. Дело в том, что в этом случае ток, который проходит через кожу головы, остается очень слабым.

“Большинство людей не чувствуют, стимулируются они или нет”, - говорит старший автор Рой Коэн Кадош, нейробиолог из Университета Суррея.

Добровольцы прошли 150 минут стимуляции в сочетании с математическими тестами на протяжении 5 дней тестирования.

Во время тестов оценивались навыки расчета, а также метод зубрения или дриллинг. Первый метод требует уже существующих математических способностей и требует от участников найти ответ на поставленную задачу. Метод зубрения, напротив, не требует никаких математических способностей и требует от участников только запомнить ряд представленных уравнений.

Авторы эксперимента выдвинули гипотезу о том, что стимуляция dlPFC улучшит навыки вычисления, так как эта область связана с обучением новым навыкам и высокоуровневым познанием. Исследование показало, что стимуляция dlPFC действительно может улучшать навыки вычисления, но такая стимуляция не улучшает обучение методом зубрежки.

Примечательно, что более раннее небольшое исследование, проведенное группой профессоров математики, показало, что стимуляция фактически ухудшила результаты профессионалов на математических тестах. Это говорит о том, что тем, у кого уже высокие математические способности, следует избегать стимуляции.

Напомним, математика имеет биологическое происхождение. Математика – это выражение в символах глубинной структуры нашего восприятия.