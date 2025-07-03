Зрозуміє навіть двієчник: учені розробили безвідмовний метод навчання математики

Ледь помітні електричні сигнали, що передаються в мозок, можуть істотно поліпшити математичні навички у студентів. Автори дослідження стверджують, що процедура більш ніж безпечна.

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За словами авторів відкриття, їхня технологія перебуває не так вже й далеко від готовності до використання в домашніх умовах. Щоправда, інші експерти підкреслюють, що все ж необхідні додаткові дані, пише LiveScience.

У рамках експерименту команда вчених з Оксфордського університету набрала 72 студенти. Спершу вчені оцінили математичні здібності добровольців за допомогою тестів, а після розділили їх на три підгрупи, залежно від здібностей. При цьому в кожній групі були люди зі слабкими і сильними математичними навичками.

Далі на головах учасників було розміщено електроди, які подавали дуже слабкі електричні сигнали в мозок. У двох груп дослідники стимулювали або дорсолатеральну префронтальну кору (dlPFC), або задню тім'яну кору (PPC). Обидві області мозку пов'язані з математичними здібностями. Третя ж група отримувала фіктивну стимуляцію.

Команда застосувала транскраніальну випадкову шумову стимуляцію (tRNS), яка належить до неінвазивних видів стимуляції мозку. Саме цей метод вважається найкомфортнішим з усіх наявних стимуляцій. Річ у тім, що в цьому разі струм, який проходить через шкіру голови, залишається дуже слабким.

"Більшість людей не відчувають, стимулюються вони чи ні", — каже старший автор Рой Коен Кадош, нейробіолог з Університету Суррея.

Добровольці пройшли 150 хвилин стимуляції в поєднанні з математичними тестами протягом 5 днів тестування.

Під час тестів оцінювалися навички розрахунку, а також метод зубріння або дрилінг. Перший метод вимагає вже наявних математичних здібностей і вимагає від учасників знайти відповідь на поставлене завдання. Метод зубріння, навпаки, не вимагає жодних математичних здібностей і вимагає від учасників лише запам'ятати низку представлених рівнянь.

Автори експерименту висунули гіпотезу про те, що стимуляція dlPFC поліпшить навички обчислення, оскільки ця область пов'язана з навчанням нових навичок і високорівневим пізнанням. Дослідження показало, що стимуляція dlPFC справді може покращувати навички обчислення, але така стимуляція не покращує навчання методом зубріння.

Примітно, що більш раннє невелике дослідження, проведене групою професорів математики, показало, що стимуляція фактично погіршила результати професіоналів на математичних тестах. Це свідчить про те, що тим, у кого вже високі математичні здібності, слід уникати стимуляції.

Нагадаємо, математика має біологічне походження. Математика — це вираження в символах глибинної структури нашого сприйняття.