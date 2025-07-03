Таблетки от укачивания превращают людей в "зомби": ученые назвали симптомы

Препарат скополамин, также известный как “дыхание дьявола”, используется в медицине для предотвращения укачивания и тошноты. Но этот препарат также имеет другое, более зловещее свойство.

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Не так давно скополамин стал очень востребован в преступном мире, особенно в некоторых частях Южной Америки. Его используют как вещество, которое может стирать память и лишать свободы воли, пишет Science Alert.

Большинство случаев неправомерного применения скополамина поступает из таких стран, как Колумбия, но и подобные случаи в Европе не новы. К примеру, в 2015 году в Париже были аретованы три человека, которые использовали препарат для ограбления, чтобы превратить свои жертвы в послушных “зомби”. Также в 2019 году в Великобритании было зафиксировано первое убийство, связанное о скополамином.

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Скополамин, который также знают под названием гикозин является тропановым алкалоидом – это растительное соединение, которое встречается в семействе пасленовых (Solanaceae). Столетия назад коренные общины Южной Америки использовали его для проведения духовных ритуалов из-за его сильного психоактивного воздействия.

В современном же мире скополамин назначают для предотвращения укачивания, тошноты, рвоты и мышечных спазмов. Также препарат снижает выработку слюны перед операцией.

Известно, что скополамин блокирует нейротрансмиттер ацетилхолин, который играет жизненно важную роль в памяти, обучении и координации. Именно его блокировка помогает подавить тошноту, прерывая сигналы от вестибулярной системы. Но у этого препарата, как и у многих других, имеются побочные эффекты, особенно если его использовать в больших дозах и вне клинических условий.

Этот препарат нарушает холинергическую систему организма человека, которая является главной в формировании и извлечении воспоминаний. Поэтому скополамин может вызывать временную, но достаточно сильную потерю памяти, за что его и полюбили преступники.

Способность препарата стирать память, часто описывается как “зомбирование”. Жертвы часто жалуются на спутанность сознания, галлюцинации и полную потерю контроля.

Ученые предупреждают, что после перорального приема препарат действует быстро и выводится из организма в течение 12 часов, и это затрудняет его обнаружение в крови. Признаки отравления скополамином включают учащенное сердцебиение, сухость во рту и покраснение кожи, нечеткость зрения, спутанность сознания и дезориентацию, галлюцинации и сонливость.

Напомним, по миру распространяется новое смертельно опасное вещество. Эти синтетические наркотики, которые, как предполагается, импортируются преступными организациями из восточных стран, сеют хаос во многих сообществах.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.