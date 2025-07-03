Таблетки від заколисування перетворюють людей на "зомбі": вчені назвали симптоми

Препарат скополамін, також відомий як "дихання диявола", використовується в медицині для запобігання заколисування і нудоти. Але цей препарат також має іншу, більш зловісну властивість.

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Не так давно скополамін став дуже затребуваний у злочинному світі, особливо в деяких частинах Південної Америки. Його використовують як речовину, яка може стирати пам'ять і позбавляти свободи волі, пише Science Alert.

Більшість випадків неправомірного застосування скополаміну надходить з таких країн, як Колумбія, але й подібні випадки в Європі не нові. Приміром, 2015 року в Парижі було заарештовано трьох осіб, які використовували препарат для пограбування, щоб перетворити свої жертви на слухняних "зомбі". Також 2019 року у Великій Британії було зафіксовано перше вбивство, пов'язане зі скополаміном.

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Скополамін, який також знають під назвою гікозин, є тропановим алкалоїдом — це рослинна сполука, що трапляється в сімействі пасльонових (Solanaceae). Століття тому корінні громади Південної Америки використовували його для проведення духовних ритуалів через його сильний психоактивний вплив.

У сучасному ж світі скополамін призначають для запобігання захитування, нудоти, блювоти і м'язових спазмів. Також препарат знижує вироблення слини перед операцією.

Відомо, що скополамін блокує нейротрансмітер ацетилхолін, який відіграє життєво важливу роль у пам'яті, навчанні та координації. Саме його блокування допомагає придушити нудоту, перериваючи сигнали від вестибулярної системи. Але у цього препарату, як і у багатьох інших, є побічні ефекти, особливо якщо його використовувати у великих дозах і поза клінічними умовами.

Цей препарат порушує холінергічну систему організму людини, яка є головною у формуванні та вилученні спогадів. Тому скополамін може спричиняти тимчасову, але досить сильну втрату пам'яті, за що його і полюбили злочинці.

Здатність препарату стирати пам'ять, часто описується як "зомбування". Жертви часто скаржаться на сплутаність свідомості, галюцинації та повну втрату контролю.

Вчені попереджають, що після перорального прийому препарат діє швидко і виводиться з організму протягом 12 годин, і це ускладнює його виявлення в крові. Ознаки отруєння скополаміном включають прискорене серцебиття, сухість у роті та почервоніння шкіри, нечіткість зору, сплутаність свідомості та дезорієнтацію, галюцинації та сонливість.

Нагадаємо, світом поширюється нова смертельно небезпечна речовина. Ці синтетичні наркотики, які, як припускають, імпортуються злочинними організаціями зі східних країн, сіють хаос у багатьох спільнотах.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.