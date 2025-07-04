Просто мочалка: создан новый материал, который прочнее пластика и уничтожает вирусы (фото)

На создание нового полимерного материала ученых вдохновила натуральная мочалка. Он убивает вирусы, прочнее обычного пластика и может произвести революцию в производстве экологически чистых устройств.

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Ученые создали новый синтетический полимер, вдохновленный натуральной мочалкой, созданной из люфы. Это высушенные плоды тропического растения, которые используются в качестве мочалки для тела. Они являются экологичной альтернативой искусственным мочалкам. Новый материал является прочным в сухом состоянии и гибким во влажном. При этом полимер может не только фильтровать вирусы, но и убивать их. Ученые считают, что новый полимер может изменить то, как легкие материалы используются в электронике, строительстве и медицинских устройствах. Исследование опубликовано в журнале Science, пишет Interesting Engineering.

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По словам ученых, пористая структура нового материала напоминает натуральную мочалку, но изначально он не должен был выглядеть именно так. Исследователи создали легкий, но прочный пористый полимер, который напоминает сетку волокон натуральной мочалки. Изначально такой внешний вид не предполагался, что стало для ученых приятным сюрпризом.

Структура полимера позволяет пропускать жидкости, но при этом она блокирует бактерии и вирусы. Во время фильтрации жидкости полимер убивает вирусы, говорят ученые.

Новый полимер становится более жестким в сухом состоянии и более мягким во влажном. Эти свойства полимера также имеют и природные мочалки, созданными из растения люфа. Ученые хотели создать синтетический полимерный материал, который был бы похож на нечто, что существует в природе, но свойства которого можно было бы контролировать.

Натуральная мочалка из люфы. Новый полимер похож на эту мочалку Фото: Wikipedia

Новый полимер имеет впечатляющую прочность при очень высоком давлении даже несмотря на низкую плотность. Ученые говорят, что их полимерный материал легче пенопласта, но в 4 раза прочнее, чем обычный пластик.

Из-за того, что полимер прочный и легкий его можно использовать в устройствах, где прочность имеет решающее значение, но масса должна быть маленькой. Полимер также можно наносить на другие поверхности, что увеличит их устойчивость.

Исследователи говорят, что новый полимер, созданный на основе вещества похожего на лигнин (природный полимер, содержащийся в древесине, придающий ей прочность и жесткость), легко производить.

Для этого используется чистая вода, приложенное напряжение и смесь резорцина и альдегида. Эти ингредиенты объединяются, чтобы спонтанно сформировать сверхтонкую пористую мембрану без необходимости дополнительной обработки.

Ученые считают, что новый полимер может изменить то, как легкие материалы используются в электронике, строительстве и медицинских устройствах.

Как уже писал Фокус, ученые создали новый материал, который позволил разрушить один из фундаментальных законов физики. Новое открытие поможет создать улучшенные солнечные панели, которые не теряют часть полезной энергии.