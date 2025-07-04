Просто мочалка: створено новий матеріал, який міцніший за пластик і знищує віруси (фото)

На створення нового полімерного матеріалу вчених надихнула натуральна мочалка. Він вбиває віруси, міцніший за звичайний пластик і може зробити революцію у виробництві екологічно чистих пристроїв.

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Вчені створили новий синтетичний полімер, натхненний натуральною мочалкою, створеною з люфи. Це висушені плоди тропічної рослини, які використовують як мочалку для тіла. Вони є екологічною альтернативою штучним мочалкам. Новий матеріал є міцним у сухому стані та гнучким у вологому. При цьому полімер може не тільки фільтрувати віруси, а й вбивати їх. Вчені вважають, що новий полімер може змінити те, як легкі матеріали використовуються в електроніці, будівництві та медичних пристроях. Дослідження опубліковано в журналі Science, пише Interesting Engineering.

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За словами вчених, пориста структура нового матеріалу нагадує натуральну мочалку, але від самого початку він не мав би виглядати саме так. Дослідники створили легкий, але міцний пористий полімер, який нагадує сітку волокон натуральної мочалки. Спочатку такий зовнішній вигляд не передбачався, що стало для вчених приємним сюрпризом.

Структура полімеру дає змогу пропускати рідини, але при цьому вона блокує бактерії та віруси. Під час фільтрації рідини полімер вбиває віруси, кажуть учені.

Новий полімер стає більш жорстким у сухому стані та більш м'яким у вологому. Ці властивості полімеру також мають і природні мочалки, створеними з рослини люфа. Учені хотіли створити синтетичний полімерний матеріал, який був би схожий на щось, що існує в природі, але властивості якого можна було б контролювати.

Натуральна мочалка з люфи. Новий полімер схожий на цю мочалку Фото: Wikipedia

Новий полімер має вражаючу міцність за дуже високого тиску навіть попри низьку щільність. Вчені кажуть, що їхній полімерний матеріал легший за пінопласт, але в 4 рази міцніший, ніж звичайний пластик.

Через те, що полімер міцний і легкий його можна використовувати в пристроях, де міцність має вирішальне значення, але маса має бути маленькою. Полімер також можна наносити на інші поверхні, що збільшить їхню стійкість.

Дослідники кажуть, що новий полімер, створений на основі речовини, схожої на лігнін (природний полімер, що міститься в деревині, що надає їй міцності та жорсткості), легко виробляти.

Для цього використовується чиста вода, прикладена напруга і суміш резорцину та альдегіду. Ці інгредієнти об'єднуються, щоб спонтанно сформувати надтонку пористу мембрану без необхідності додаткової обробки.

Вчені вважають, що новий полімер може змінити те, як легкі матеріали використовують в електроніці, будівництві та медичних пристроях.

Як уже писав Фокус, вчені створили новий матеріал, який дав змогу зруйнувати один із фундаментальних законів фізики. Нове відкриття допоможе створити поліпшені сонячні панелі, які не втрачають частину корисної енергії.