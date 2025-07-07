Как футуристическая сфера Дайсона, только с клубникой: роботы взялись выращивать ягоды (видео)

В Британии компания Dyson создала впечатляющее вертикальное фермерское хозяйство, где выращивается 1 225 000 кустов клубники. Сбором урожая ягод занимаются так же роботы.

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Теплица площадью в 10,5 гектар находится в графстве Линкольншир, она была построена компанией Dyson. Внутри нее гигантские колеса весом около 500 кг удерживают ряды кустов клубники, которые медленно вращаются, предоставляя растениям оптимальное количество солнечного света, пишет New Atlas.

Между рядов клубники перемещаются роботы, которые излучают ультрафиолет, чтобы уничтожить любую плесень на листьях растений. В это же время другой робот выпускает на растения полезных насекомых, поедающих тлю и других вредителей.

Когда же приходит время сбора урожая, ягоды собирают 16 роботизированных рук, которые с большой аккуратностью срывают каждую ягоду. Основатель компании Джейсм Дайсон заявляет, что роботы могли бы собирать 200 тыс. ягод клубники всего за один месяц.

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Некоторым может показаться странным то, что в компании по производству бытовой техники решили заняться земледелием, но Дайсон считает, что это естественный подход.

“Выращивание вещей похоже на изготовление вещей. Я производитель, и поэтому, полагаю, в каком-то смысле я подошел к фермерству с этой точки зрения. Как мы можем сделать его более эффективным? Какую технологию мы можем внедрить, чтобы улучшить качество, вкус еды, лучше использовать землю, чтобы мы могли инвестировать больше и внести изменения в фермерство?”, - заявил Дайсон.

Колеса, на которых размещаются кусты клубники, имеют длину 24 м и высоту 5 м. По словам инженера Dyson Роба Кайла, это делает установку “самой большой, когда-либо созданной Dyson”.

Помимо экономии пространства, теплица Dyson также использует технологии, чтобы сделать свою технологию более эффективной.

К примеру, теплица питается от местного анаэробного реакторы, который использует газы из зерна для вращения турбин. Избыточное тепло от этого процесса также не пропадает даром, оно используется для поддержания необходимой температуры в теплице. Побочный продукт от реактора, который называется как дигестат, возвращается на поля в роли органического удобрения.

Дождевая вода используется для полива растений после того, как она собирается с крыши теплицы, длина которой составляет 760 м. Система выращивания также максимально полагается на естественный свет и использует минимальное количество искусственного света в качестве дополнительного источника.

В целом, теплица способна производить 1250 тонн клубники в год.

Напомним, специальные чипы помогут ученым мониторить здоровье растений. Предполагается, что исследователи смогут отслеживать наличие патогенов и факторов стресса у растений с помощью специальных накладок, размещенных на них.