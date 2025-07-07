Як футуристична сфера Дайсона, тільки з полуницею: роботи взялися вирощувати ягоди (відео)

У Британії компанія Dyson створила вражаюче вертикальне фермерське господарство, де вирощується 1 225 000 кущів полуниці. Збором урожаю ягід займаються так само роботи.

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Теплиця площею в 10,5 гектарів розташована в графстві Лінкольншир, вона була побудована компанією Dyson. Усередині неї гігантські колеса вагою близько 500 кг утримують ряди кущів полуниці, які повільно обертаються, надаючи рослинам оптимальну кількість сонячного світла, пише New Atlas.

Між рядами полуниці переміщаються роботи, які випромінюють ультрафіолет, щоб знищити будь-яку цвіль на листках рослин. Водночас інший робот випускає на рослини корисних комах, які поїдають попелицю та інших шкідників.

Коли ж приходить час збору врожаю, ягоди збирають 16 роботизованих рук, які з великою акуратністю зривають кожну ягоду. Засновник компанії Джейсм Дайсон заявляє, що роботи могли б збирати 200 тис. ягід полуниці всього за один місяць.

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Декому може здатися дивним те, що в компанії з виробництва побутової техніки вирішили зайнятися землеробством, але Дайсон вважає, що це природний підхід.

"Вирощування речей схоже на виготовлення речей. Я виробник, і тому, гадаю, в якомусь сенсі я підійшов до фермерства з цього погляду. Як ми можемо зробити його більш ефективним? Яку технологію ми можемо впровадити, щоб поліпшити якість, смак їжі, краще використовувати землю, щоб ми могли інвестувати більше і внести зміни у фермерство?", — заявив Дайсон.

Колеса, на яких розміщуються кущі полуниці, мають довжину 24 м і висоту 5 м. За словами інженера Dyson Роба Кайла, це робить установку "найбільшою, коли-небудь створеною Dyson".

Крім економії простору, теплиця Dyson також використовує технології, щоб зробити свою технологію більш ефективною.

Приміром, теплиця живиться від місцевого анаеробного реактора, який використовує гази із зерна для обертання турбін. Надлишкове тепло від цього процесу також не пропадає дарма, воно використовується для підтримання необхідної температури в теплиці. Побічний продукт від реактора, який називається як дигестат, повертається на поля в ролі органічного добрива.

Дощова вода використовується для поливу рослин після того, як вона збирається з даху теплиці, довжина якої становить 760 м. Система вирощування також максимально покладається на природне світло і використовує мінімальну кількість штучного світла як додаткове джерело.

Загалом, теплиця здатна виробляти 1250 тонн полуниці на рік.

Нагадаємо, спеціальні чіпи допоможуть ученим моніторити здоров'я рослин. Передбачається, що дослідники зможуть відстежувати наявність патогенів і чинників стресу в рослин за допомогою спеціальних накладок, розміщених на них.